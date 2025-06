Kaupo Heinmaa: mänguasjad ärgitavad jääkarusid kiskjakäitumist harjutama

Tallinna loomaaia direktor Kaupo Heinmaa rääkis "Terevisioonis", et jääkarude Skadi ja Kaja lemmiktegevus on mänguasjadega mängimine ja mängukannidele jahi pidamine. Heinmaa sõnul jääkarud iga päev süüa ei saagi, sest ka looduses elavatel karudel tuleb vahel tühja kõhtu kannatada, see-eest saavad nad mõnikord lausa searasva.

"Jääkarudel Skadil ja Kajal läheb täitsa toredasti. Natuke vanemad jääkarud, viieaastased Imak ja Inuq üritavad hommikut rahulikult võtta ja haigutavad veel, aga Skadi ja Kaja toimetavad juba vees ja maal aktiivselt," ütles Tallinna loomaaia direktor Kaupo Heinmaa.

Nooremad jääkarud mängivad pea kogu aeg. "Iga uus mänguasi teeb ju meele rõõmsaks," nentis Heinmaa, kui Skadi ja Kaja said endale mängukannideks punased koonused.

"Vaadatakse mänguasja, võetakse kümme sekundit hoogu ja siis rünnatakse. Eks see nii loomadel ju ka looduses toimub, et peab ju kogu aeg jahtimist harjutama. Mänguasi mitmel juhul iseloomustab ja meenutab midagi, mis on looduses ja millele tuleb jahti pidada. Sööki on ju vaja hankida."

Skadi ja Kaja õueaedikus Autor/allikas: Inari Leiman

Heinmaa sõnul on loomaaias natuke lihtsam, et on abilisi, kes sulle sööda aedikusse valmis panevad, natuke peab ikka ka vaeva nägema, et see kätte saada, aga looduses peavad jääkarul endal need oskused olema, et end toita.

Loomad ärkavad üles ja kohe neil veel toitu ei ole. "Mõnel päeval on üldse nii, et ei pruugita süüa anda. Nii nagu looduseski, et iga päev ei õnnestu endale saaki saada ja pead natuke ka tühjemat kõhtu tundma."

Jääkarud söövad päris palju ka taimset toitu nagu näiteks porgandit ja õuna.

"Nad on rasvatoidulised. Me anname neile lausa eraldi searasva, mida nõukogude ajal kasutati praadimiseks," sõnas Heinmaa. "Me anname neile loomaaias seda toitu, mida nad looduses võimalikult palju sööksid."