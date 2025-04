Loomaarst: jääkarusid on meie loomaaias palju Eesti soodsa kliima tõttu

Eile Tallinna loomaaeda saabunud jääkaruõed kohanevad uue eluga ning külastajad näevad neid juba lähipäevil. Pealoomaarst Aleksandr Semjonov tõdes, et meie loomaaias on neli emast jääkaru just Eesti soodsa kliima tõttu, sest mitmed loomaaiad Itaalias ja Kesk-Euroopas pidid jääkarude pidamisest loobuma.

"Loomaaia loomade kollektsioon on elav organism, uued loomad tulevad ja mõned loomad lähevad kollektsioonist välja," ütles Tallinna loomaaia pealoomaarst Aleksandr Semjonov. "Me teame väga hästi seda kohta, kuhu Friida läheb elama ja tegemist on suurepäraste tingimustega loomaaiaga. Ka Friida jaoks on see elurikastus."

Jääkaruõed tulid Saksamaalt ja reisisid nad nii, et kaks kasti olid näoga üksteise poole, et nad saaksid ka reisi ajal teineteist näha. "Karude transport ei ole lihtne, see võtab ikkagi kolm päeva aega, aga autojuht, kes nendega sõitis, ütles, et nad käitusid väga hästi reisi ajal, sõid ja jõid," sõnas Semjonov.

Jääkarupojad lahkuvad ema juurest umbes kolmeaastaselt. "Me ei saa ütelda, et nad igavesti jäävadki meie loomaaeda. Põhjus, miks hetkel nii mitu jääkaru on meie loomaaias, on see, et me hakkame valima ja ilmselt tulevikus kaks või kolm emast lähevad siit kuskile mujale ja meie toome siia isase," selgitas pealoomaarst, miks praegu on Tallinna loomaaias neli noort emast jääkaru.

"Lõuna-Euroopa jääkarud näevad teistsugused välja kui Põhja-Euroopa jääkarud. Nende karvastik ei ole nii paks. Hetkel on jääkarud veel väga valged. Kui nad hakkavad oma territooriumil kaevama, siis nad korraks muutuvad ka pruunkarudeks," muheles Semjonov.

Koos karudega tuli Saksamaalt ka nende talitaja, kes esimestel päevadel aitab neil uue koduga kohaneda. "Kui nad üksteist hästi taluvad, siis võib-olla paneme nad korraks kokku jääkarude Inuki ja Imaqiga, kes tulid meile eelmise aasta lõpus ja nad saavad koos mängida."

Mitmed loomaaiad Itaalias ja Kesk-Euroopas pidid loobuma jääkarude pidamisest, kuna kliimasoojenemisega tekib probleem, et jääkarudel on liiga soe. "Eesti kliima tõttu on jääkarud siin. Inuk ja Imaq nägid esimest korda lund Tallinnas," lisas Semjonov. "Loomaaiakülastajad näevad uusi jääkaruõdesid kui mitte täna, siis juba lähipäevil."