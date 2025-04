Parima meelelahutussaate juht: selle töö eest on mind kõige rohkem kiidetud

"Eks seda võis aimata ka, sest ma ei ole vist ühegi oma töö eest nii palju kiita saanud, kui nüüd, peale selle ajaloosarja eetrisse minekut. Jälle tuli keegi mu juurde ja jälle tänas. Ma oleksin eeldanud, et ma olen parima saatejuhina nomineeritud," naljatles saatesarja "Eesti (täielik ja kontrollitud) ajalugu" juht Andrus Vaarik.

Vaarik tõi välja, et tegelikult oli tal diktori töö ning tema suur imetlus kuulub sarja idee autorile ja sisulise poole eest vastutajale Tauno Vahterile, režissöör Raivo Maripuule ja maailma parimale toimetajale Kai Väärtnõule.

"Need sajad ja sajad ajaloolased, kes avardasid meie kõigi ja eelkõige minu arusaamist Eesti ajaloost. See töö oli meeletu," lisas ta.

Vaarik tõi välja, et ta oleks kohe nõus tegema ka järgmist saatesarja. "Näiteks "Täielik ja kontrollitud Eesti tulevik". Haarame härjal sarvist ja teeme ära!"

"Mind muidugi hämmastab see, kuidas meil läbi aastasadade või isegi aastatuhandete on vedanud. Me oleme mingis oma talupojatarkuses suutnud teha õigeid valikuid ja kestma jääda ning muidugi on meil ka tohutult õnne olnud," tõdes Vaarik.