X!

Tauno Vahter: lõhnade kaudu saab mälestusi välja kraapida

Vikerraadio
Foto: Siim Lõvi /ERR
Vikerraadio

Kirjastus Tänapäev ilmus Tauno Vahteri uus raamat "Tallinna lõhnad", mis vaatab läbi lõhnade tagasi linna ajaloole.

"Linn on ju kogum häid lõhnu ja natuke vähem häid lõhnu, mis on ikka pigem haisud. Huvitav ongi see, et ta ju igal aastaajal muutub ja erinevad linnaosad lõhnavad erinevat moodi," sõnas Vahter "Vikerhommikus".

Kuigi raamat kannab pealkirja "Tallinna lõhnad", ei olegi see siiski ainult Tallinnast kirjutatud. "Kuna ma olen Tallinnast pärit, siis ma võtsin Tallinna pidepunktiks, aga seda saab samamoodi laiendada ka kogu Eestile. See on lihtsalt selline stardipunkt, kust alustada," selgitas ta.

Näiteks kirjutab Vahter sellest, kuidas on Eestisse jõudnud kohv, šokolaad ja banaan. Samuti kirjutab ta lõhnadest, mis kõigile võib-olla niivõrd meeltmööda ei ole, näiteks koolis olevad kehalise kasvatuse garderoob ja söökla.

"Eks ma olen selle peale raamatus välja läinud, et ootuspäraselt ja vähem ootuspäraselt kraapida välja mingisuguseid mälestusi, mis kargaksid lõhnamälestuse näol välja. Koolist on tõesti selline kummaline seos – plastmassist kandikud, liiga kaua kasutusel olnud lapp, klooriga pestavad põrandad, mingisugused toidud, mis ei olnud võib-olla nii populaarsed," loetles ta. "Sellest tekib kokku küll mälestuspilt."

Lõhnade paberile panemine oli Vahteri sõnul huvitav väljakutse. "Minu jaoks on see natuke ilukirjanduslik ajalooraamat. Võimalus rääkida lugusid, mitte lihtsalt Vikipeediat ümber jutustada. Ma olen kasutanud fakte ka ja ma olen sinna sisse pannud lugusid, mis ma olen võtnud erinevatest allikatest. Ühest küljest on seal mälestusi, seal on isiklikke mälupilte, olen kasutanud vanu ajalehti ja kõiki selliseid asju läbisegi. Minu jaoks oli see võimalus midagi teistmoodi teha," selgitas autor.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Vikerhommik", intervjueeris Piret Kooli

Samal teemal

Hommikune ärataja

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

29.08

Viinalassid 14 aastat kestnud abielust: tülid tekivad ainult mõttetutest asjadest

30.08

Pariisis elav giid: "Mona Lisa" on ülehinnatud

30.08

Tänavsuu: Kingitud Elu ravib tervet ühiskonda

29.08

ETV sügiskavas annavad tooni muusika ja kultuur

15:48

Mikk Jürjens: minu teatritee on olnud kõike muud kui klassikaline

08.03

Vilja Toomast sai südameseiskumise tagajärjel südamestimulaatori

08.07

Uued kopsud saanud Taimo Toomast: mul oli kuni pool aastat veel jäänud

21.08

"Terevisioon" naaseb esmaspäeval värske energiaga ETV ekraanile

27.08

Video: käsitööõpetaja näitab, kuidas õpikutele paber ümber panna

21.06

Psühhiaater Margus Lõokene: elu tuleb täita naudingut pakkuvate tegevustega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo