Vennad Piusid asuvad ETV-s kodumaist kultuurilugu avastama

Kuidas oleme jõudnud esimesest ooperist Arvo Pärdi ja espresso macchiato'ni? Või Michel Sittowist käeraudades naksitrallini? 31. oktoobrist viivad Priit ja Märt Pius ETV-s reedeti suurele kultuurirännakule uues saatesarjas "Lühhike öppetus Eesti kultuurist".

Priit ja Märt Pius asuvad humoorikale ja silmiavavale retkele läbi eesti kultuuriloo, liikudes ajas tuhandeid aastaid tagasi ja jõudes välja tänasesse päeva. Koos kaasteelistega uuritakse, mida on maapõue, keelde või toidulauale jätnud soomeugrilased, aga küsitakse sedagi, kui tähtsal kohal on meie ühises kultuuriloos kaasaegne mõminaräpp ja metal-muusika.

Uute teadmiste jahil panevad vennad-saatejuhid end proovile tegevustes, millega nad seni tuttavad pole. Avasaates õpivad nad tegema kammkeraamikat ja maitsevad arhailist toitu jurss, ees ootavad näiteks rõngassärgi kudumine ja hobusega põllu kündmine, aga ka kõrgushüppe erinevad tehnikad ja maalimine.

Vendade saatjaiks sel värvikal teekonnal on kodumaised korüfeed ja asjatundjad, kes avavad kultuuri läbi tähenduslike detailide ja vähetuntud faktide. Kokku on kaamerasilma eest läbi käinud mitusada külalist, Neeme Järvist ja Marko Mäetammest Erki Noole ja Eikini.

Eesti Telefilmi ja elamussaadete toimetuse kultuurisarja "Lühhike öppetus Eesti kultuurist" kandvad jõud on samad, kelle käe all valmis ka auhinnatud ajaloosaade "Eesti (täielik ja kontrollitud) ajalugu". Sarja stsenarist on Tauno Vahter, režissöör Raivo Maripuu ja toimetaja Kai Väärtnõu. Kultuuriloo paneb illustratsioonidega elama kunstnik Karel Korp.

Mahuka saatesarja võtetega alustati juba möödunud aasta suvel ja kokku jõuab vaatajateni 16 osa, neist kaheksa sel sügisel ja kaheksa tuleval kevadel.

"Lühhike öppetus Eesti kultuurist" algab ETV-s 31. oktoobril ja on eetris reedeti kell 20.