X!

Vennad Piusid asuvad ETV-s kodumaist kultuurilugu avastama

Tele
Vaata galeriid
21 pilti
Tele

Kuidas oleme jõudnud esimesest ooperist Arvo Pärdi ja espresso macchiato'ni? Või Michel Sittowist käeraudades naksitrallini? 31. oktoobrist viivad Priit ja Märt Pius ETV-s reedeti suurele kultuurirännakule uues saatesarjas "Lühhike öppetus Eesti kultuurist".

Priit ja Märt Pius asuvad humoorikale ja silmiavavale retkele läbi eesti kultuuriloo, liikudes ajas tuhandeid aastaid tagasi ja jõudes välja tänasesse päeva. Koos kaasteelistega uuritakse, mida on maapõue, keelde või toidulauale jätnud soomeugrilased, aga küsitakse sedagi, kui tähtsal kohal on meie ühises kultuuriloos kaasaegne mõminaräpp ja metal-muusika.

Uute teadmiste jahil panevad vennad-saatejuhid end proovile tegevustes, millega nad seni tuttavad pole. Avasaates õpivad nad tegema kammkeraamikat ja maitsevad arhailist toitu jurss, ees ootavad näiteks rõngassärgi kudumine ja hobusega põllu kündmine, aga ka kõrgushüppe erinevad tehnikad ja maalimine.

Vendade saatjaiks sel värvikal teekonnal on kodumaised korüfeed ja asjatundjad, kes avavad kultuuri läbi tähenduslike detailide ja vähetuntud faktide. Kokku on kaamerasilma eest läbi käinud mitusada külalist, Neeme Järvist ja Marko Mäetammest Erki Noole ja Eikini.

Eesti Telefilmi ja elamussaadete toimetuse kultuurisarja "Lühhike öppetus Eesti kultuurist" kandvad jõud on samad, kelle käe all valmis ka auhinnatud ajaloosaade "Eesti (täielik ja kontrollitud) ajalugu". Sarja stsenarist on Tauno Vahter, režissöör Raivo Maripuu ja toimetaja Kai Väärtnõu. Kultuuriloo paneb illustratsioonidega elama kunstnik Karel Korp.

Mahuka saatesarja võtetega alustati juba möödunud aasta suvel ja kokku jõuab vaatajateni 16 osa, neist kaheksa sel sügisel ja kaheksa tuleval kevadel.

"Lühhike öppetus Eesti kultuurist" algab ETV-s 31. oktoobril ja on eetris reedeti kell 20.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

Intervjuud, galeriid, etteasted

Uus draamasari

KAI VÄÄRTNÕU INTERVJUU

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

27.10

Ott Raidmets: olen viimase poole aasta jooksul enda kohta väga palju teada saanud

26.10

Ines: pärast emaks saamist on lavale minemine kõige lihtsam asi

12:04

Vennad Piusid asuvad ETV-s kodumaist kultuurilugu avastama

26.10

Soovahetuse arstliku ekspertkomisjoni juht: kõige olulisem on perekondlik usaldus

27.10

Hans Christian Aavik: mida suurem on saal, seda väiksem on närv

26.10

Aleksandr Popov: üks korralik nutt õigel ajal säästab aastaid halbu valikuid

25.10

Minu Isa Oli Ausus Ise: esimesel kontserdil kukkus kuulaja naerust toolilt maha

10:42

Tõnu Kaljuste: Pärt tahtis muusikaelus oma nägu leida

27.10

"Klassikatähtede" kuulsate lavapartnerite vooru võitis sopran Annabel Soode

24.10

Kuu aega toiduostuvabalt elanud Evelin Kivimaa: loovus hakkas maruhästi tööle

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo