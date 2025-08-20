2026. aasta Eurovisiooni lauluvõistlus toimub Viinis
2026. aasta Eurovisiooni lauluvõistluse võõrustajalinnaks on Viin. Austria pealinnas toimub lauluvõistlus kolmandat korda. Varasemalt on Eurovisiooni fännid kogunenud Viini pärast Austria kahte esimest Eurovisiooni võitu 1967. ja 2015. aastal.
70. Eurovisiooni lauluvõistluse suurfinaal toimub laupäeval, 16. mail Austria suurimas sisehallis Wiener Stadthalles. Lauluvõistluse poolfinaalid toimuvad teisipäeval, 12. mail ja neljapäeval, 14. mail.
Austria sai kolmanda Eurovisiooni võidu JJ looga "Wasted Love".
Viin võõrustas esimest Austrias toimunud võistlust 1967. aastal pärast Udo Jürgensi võitu 1966. aastal looga "Merci Chérie". Samuti võõrustas Viin 2015. aastal 60. Eurovisiooni lauluvõistlust pärast Conchita Wursti võitu 2014. aastal looga "Rise Like A Phoenix".
Lauluvõistluseks sobiva linna valimisel oli üheks eelduseks linnas asuvate sobivate hoonete olemasolu, mis mahutaksid tuhandeid külalisdelegatsioone, meeskondi, fänne ja ajakirjanikke üle kogu maailma.
Toimetaja: Annika Remmel
Allikas: Eurovision.tv