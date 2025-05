Tommy Cash: Charli XCX soovis mulle Eesti Laulu võidu järel edu

Cash tõdes, et Eurovisioon on teda seni väga hästi kohelnud. "Töötame palju, teeme koos palju asju. Väga tore, et kõik mu sõbrad siin on. Tööd on palju, aga teekond on väga ilus ja lõbus," rääkis Cash. "Meie tiimis korraldavad erinevad inimesed erinevaid asju, nii et masin on hästi õlitatud," lisas ta.

Baselis meeldivad Cashile mäed. "Ma ei jaksa ära oodata, millal saan välja minna ja veidi avastada. Siin tähendab vaade midagi muud. /.../ Eesti on lame nagu laud. Sellepärast mulle need vaated ka nii väga meeldivad, sest meil ei ole seda. Inimene ikka ajab taga seda, mida tal lapsepõlves olnud ei ole. Olgu selleks siis raha, kuulsus või siis vaated. Isegi lennates olen alati hämmingus," rääkis Cash.

Cash meenutas, kuidas ta kõigile ootamatult möödunud aastal Tallinnas kontserti andes publikule teatas, et kavatseb Eurovisioonil osaleda. "Publikule see meeldis ja sealt see veerema hakkas. Siin me oleme," tõdes ta ja lisas, et ongi väga spontaanne inimene.

Taskuhäälingu saatejuht meenutas, et esimest korda sai ta Tommy Cashi olemasolust teada, kui pidi eelmises töökohas koostama nimekirja enam kui 50 mehest, kes osalesid muusikavideos Charli XCX-i loole "Boys". Lisaks Cashile teevad videos kaasa ka Joe Jonas, Diplo, Charlie Puth, Will.i.am.

"Me teeme nüüd ka ise oma muusikavideosid ja ma ei kujuta ette, kuidas nad need 50 inimest videosse saadi," avaldas Cash oma hämmastust.

"Mäletan, et me salvestasime Charliga palju lugusid, ta hakkas vist kuhugi minema ja ütles, et "muide, me filmime ühte muusikavideot, sa võiksid ka tulla". Ma olin täitsa šokis. See oli esimene kord, kui me koos salvestasime, tegime mõned päevad stuudiosessioone ja siis järsku kutsus ta mind videosse, kus on kõik muusikatööstuse tegelased. Mulle anti roos kätte, ja spontaanne nagu ma olen, hammustasin ma seda," meenutas Cash.

Kui Tommy Cash Eesti Laulu võitis, sai ta sõnumi ka Charli XCX-ilt. "Teel koju mulle räägiti, et Eesti president avaldas pildi, kuidas ta joob kohvi ja soovib Tommy Cashile edu. Jõudsin koju, sõin midagi, proovisin rahuneda ja siis kirjutas Charli, kes küsis, et kas ma lähen Eurovisioonile. Ta oli väga elevil ja ütles, et loodab, et ma võidan ja on kindel, et ma näitan laval midagi väga ilusat. Ta oli väga armas," rääkis Cash ning lisas, et Cashi osalemise üle Eurovisioonil rõõmustas ka USA laulja ja laulukirjutaja Caroline Polachek.