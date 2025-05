Eurovisiooni võitja JJ: olen väga õnnelik, et Euroopa mu lugu armastab

69. korda toimunud Eurovisiooni lauluvõistluse võitis 24-aastane Austria esindaja JJ, kes kinnitas vahetult pärast võitu antud intervjuus, et andis endast kõik ning on õnnelik, et eurooplased tema lugu armastava.

"See on hullumeelne," kirjeldas värske võitja oma esmaseid emotsioone. "Ma andsin endast kõik. Ma andsin endast 150 protsenti. Ma olen väga õnnelik, et Euroopa seda lugu armastab," võttis ta finaalesinemise kokku.

JJ võistluslugu "Wasted Love" oli rahvusvahelise žürii hinnangul võistluse tugevaim lugu. Pärast rahvusvahelise žürii punktide jagamist tuli aga oodata televaatajate hääli. Kuna rahvahääletuse tulemus tehakse teatavaks liikudes žürii häälte tagumisest otsast ettepoole, sai JJ oma lõpptulemuse viimasena teada.

"See oli mu elu kõige raskem ja pikem ootamine. Kui meid oli lõpuks ekraanil kaks (Austria ja Iisrael - toim.), siis ma mõtlesin, et püha jumal, ma olen kõigest saja punkti kaugusel. Ja me saime rohkem ning oleme võitjad. See on hullumeelne," lausus ta.

Viimati võitis Austria Eurovisiooni 2014. aastal Conchita Wursti looga "Rise like a Phoenix". Värske võitja sõnas, et Wurst on talle sel teekonnal suureks toeks olnud. "Ta on parim! Ta on nii toetav olnud. Ta ütles: "JJ, ma olen valmis karika edasi andma. Sa oled järgmine.""

Laval tundis JJ end väga hästi. "Me oleme seda etteastet nii palju harjutanud. Ma tahtsin endast täna kõik anda. Mul oli väga lõbus," kinnitas ta.