Eurovisiooni võitis Austria, Eesti saavutas kolmanda koha!

Austria kogus žürii ja rahva hinnangute liitmisel 436 punkti – 258 rahvusvaheliselt žüriilt ja 178 televaatajatelt.

Teisele kohale tuli Iisrael 357 punktiga. 297 punktiga rahvahääletuse võitnud Iisrael kogus žüriilt 60 punkti.

Eestit esindanud Tommy Cash tuli looga "Espresso Macchiato" kolmandale kohale, jäädes Iisraelile alla vaid ühe punktiga. Kokku kogus Cash 356 punkti – 98 rahvusvaheliselt žüriilt, 258 publikult. Viimati saavutas Eesti nii kõrge koha 2002. aastal Sahlene'i looga "Runaway".

Neljandale kohale tuli pikalt kõikide ennustustabelite tipus olnud Rootsi. Rootsit esindanud ansambel KAJ kogus kokku 321 punkti – 126 rahvusvaheliselt žüriilt ja 230 publikult.

See on Austriale kolmas Eurovisiooni võit. Viimati võitis Austria lauluvõistluse 2014. aastal Conchita Wursti looga "Rise like a Phoenix". Esimest korda võitis Austria Eurovisiooni 1966. aastal looga "Merci, Chérie", mida esitas Udo Jürgens.

Vaata võidulugu siit!

Lõpptulemus Autor/allikas: Kuvatõmmis / ERR

Rahvusvahelise žürii hinnangul oli samuti võistluse tugevaim laul Austria "Wasted Love", mis kogus 258 punkti. Teisele kohale tuli 214 punkti teeninud Šveits.

Eesti jäi žürii hinnangul üheksandale kohale. Eestile andsid punkte Aserbaidžaan, Malta, Sloveenia, Luksemburg, San Marino, Norra, Austria, Itaalia, Portugal, Horvaatia, Läti, Serbia, Suurbritannia, Soome, Austraalia, Belgia, Leedu, Island ja Šveits, kuid maksimumpunkte me kelleltki ei saanud. Eesti kogus žüriilt 98 punkti.

Eesti žürii hindas kõrgeimate punktide vääriliseks Šveitsi. Šveitsile järgnesid Soome (10 punkti), Rootsi (8 punkti), Austria (7 punkti), Prantsusmaa (6 punkti), Suurbritannia (5 punkti), Itaalia (4 punkti), Läti (3 punkti), Poola (2 punkti) ja Holland (1 punkt). Žüriisse kuulusid Indrek Sarrap, Ott Lepland, Owe Petersell ja Elina Nechayeva.

Rahvusvahelise žürii punktid Autor/allikas: Kuvatõmmis / ERR

Eesti televaatajate punktid jagunesid järgmiselt: Rootsi (12 punkt), Soome (10 punkt), Läti (8 punkti), Itaalia (7 punkti), Ukraina (6 punkti), Island (5 punkti), Holland (4 punkti), Saksamaa (3 punkti), Iisrael (2 punkti) ja Leedu (1 punkt).

Finaalis võistles 26 riiki: Norra, Luksemburg, Eesti, Iisrael, Leedu, Hispaania, Ukraina, Suurbritannia, Austria, Island, Läti, Soome, Itaalia, Poola, Saksamaa, Kreeka, Armeenia, Šveits, Malta, Portugal, Taani, Rootsi, Prantsusmaa, San Marino ja Albaania.