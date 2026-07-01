Kanada osaleb 2027. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel

Kanada on esimene uus riik, kes on Eurovisiooni lauluvõistlusega liitunud pärast Austraalia liitumist 2015. aastal.

Kanada võistleb 2027. aastal võistlusega liitudes poolfinaalides.

Kanadalaste huvi ja entusiasm Eurovisiooni lauluvõistluse vastu on suur.

"Meil on äärmiselt hea meel, et Kanada lisandus Eurovisiooni lauluvõistluse perre – see on järjekordne märk sellest, et kuigi võistlus on sündinud Euroopas, tervitab see jätkuvalt ka maailma," ütles EBU Eurovisiooni lauluvõistluse direktor Martin Green. "Kanadal on võistlusega uhke ja meeldejääv side, kuna Kanada artistid, eelkõige 1988. aasta võitja Céline Dion, on meie laval mitu korda esinenud."

2026. aasta Eurovisiooni lauluvõistlust jälgis üle 130 miljoni inimese 35 riigist. TikTokis on Eurovisioonil üle nelja miljoni jälgija ja üle 870 miljoni sisuvaatamise ning Instagramis ületati hiljuti miljard vaatamist.