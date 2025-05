Tommy Cashi "Espresso Macchiato" murdis Billboardi ja Briti edetabelitesse

Billboard Global 200 on rahvusvaheline muusikaedetabel, mida koostab tuntud Ameerika Ühendriikide muusikaväljaanne Billboard alates 2020. aasta septembrist. Tabeli eesmärk on mõõta laulude populaarsust üle kogu maailma, andes ülevaate, millised lood on üle maailma enim kuulatud ja ostetud.

Billboard Global 200 põhineb kahel peamisel andmetüübil: striimimine – arvesse lähevad nii tasulised kui ka tasuta kuulamised – ja digitaalne müük.

Tommy Cash murdis Billboard Global 200 edetabelisse sisse 93. kohal. Teisisõnu on "Espresso Macchiato" populaarsuselt 93. lugu maailmas. See on esimene kord, kui Cash prestiižses Billboardi tabelis figureerib. Eurovisooni tänavuse võiduloo leiab 167. kohalt.

Eurovisiooni edu tuules leiab Tommy Cash end "Espresso Macchiatoga" esimest korda ka Ühendkuningriigi singlite edetabelist, kus Eesti eurolugu platseerus 40. kohale. Eurovisiooni võidulugu asetus 53. kohale.

Eurovisiooni finaalkontserdi järel on Cashi Spotify igakuiste kuulajate arv tõusnud 4,7 miljoni võrra 7,48 miljoni igakuise kuulajani. Viimase ööpäevaga on igakuiseid kuulajaid tulnud juurde enam kui 250 000.

Eurovisiooni võitjal, Austriat esindanud JJ-l on igakuiseid kuulajaid 4,28 miljonit ning teisele kohale platseerunud Yuval Raphaelil 1,88 miljonit.

Kokku on kõige suuremal muusikaplatvormil 29. mai seisuga kuulatud Cashi lugu 33,7 miljonit korda. Ainuüksi 27. mail kuulati lugu 1,27 miljonit korda. Viimase nädala jooksul on "Espresso Macchiatot" kuulatud päevas keskmiselt 1,85 miljonit korda.

Eurovisiooni võidulugu "Wasted Love" on 29. mai seisuga kuulatud 20,6 miljonit korda, teise koha teeninud Iisraeli lugu "New Day Will Rise" 8,5 miljonit korda.