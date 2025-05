Eurovisioonile elas kaasa 166 miljonit inimest

17. mail toimunud lauluvõistluse finaali vaatajate osakaal oli EBU teatel 47,7 protsenti ülekannet vahendavate avalik-õiguslike meediakanalite vaatajatest – see on kõrgeim osakaal alates 2004. aastast.

Jätkuvalt on lauluvõistlus väga populaarne noorte vaatajate seas. Suurt finaali vaatas 60,4 protsenti 15–24-aastastest noortest. See on mõõdetud tulemustest kõige parem.

Enim elati Eurovisiooni finaalile kaasa Saksamaal, kus võistlust vaatas keskmiselt 9,1 miljonit inimest.

Pea pooltes (19/37) riikides ulatus Eurovisiooni vaatajate arv üle 50 protsendi. Juhtival kohal on Island 97,8 protsendiga ning ülejäänud Põhjamaad kohe järel, vastavalt Soome 90,5, Rootsi 89,6. Norra 85,4 ja Taani 75,1 protsendiga.

Neile järgnevad Holland samuti 75,1 protsendiga ja saksakeelne osa Šveitsist 74,2 protsendiga.

2024. aastal elas Eurovisioonile kaasa 163 miljonit televaatajat.

Eestis jõudis lauluvõistlus 567 000 inimeseni. Enim vaatajaid kogus Eurovisiooni suur finaal, mida rohkem kui nelja tunni vältel vaatas ETV vahendusel laupäeval keskmiselt 215 000 inimest. 2024. aasta tulemusi näeb siit.