Eurovisioon jõudis tänavu 131 miljoni televaatajani ja püstitas digirekordeid

Finaalsaate keskmine vaatajaosakaal oli 42,6 protsenti, mis on enam kui kaks korda kõrgem võistlust üle kandnud telekanalite keskmisest tulemusest. Eriti suur oli huvi noorte vaatajate seas: 15–24-aastaste vanuserühmas ulatus vaatajaosakaal 54,8 protsendini. Kõige suuremad vaatajanumbrid registreeriti Soomes, kus finaali jälgis 92,8 protsenti televaatajatest, ning Rootsis, kus vastav näitaja oli 85,5 protsenti.

Korraldajariigis Austrias jõudis Eurovisioon kokku 4,4 miljoni inimeseni, mis on sealne kõigi aegade rekord. Märkimisväärselt kasvas vaatajaskond ka Austraalias. Samuti saavutasid mitmed riigid viimaste aastate parimad tulemused, sealhulgas Itaalia, Kreeka, Taani ja Soome.

Eurovisiooni digikanalid püstitasid samuti uusi rekordeid. Ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 30. maini kogusid ametlikud Eurovisiooni kontod YouTube'is, TikTokis, Instagramis ja Facebookis kokku üle 2,75 miljardi vaatamise. Finaali YouTube'i otseülekannet jälgis esimese 48 tunni jooksul 5,43 miljonit unikaalset vaatajat.

Tänavusel konkursil anti hääli 148 riigist ja territooriumilt, mis on kahe võrra rohkem kui aasta varem. Väljaspool osalevaid riike hääletasid kõige aktiivsemalt Ameerika Ühendriikide, Hollandi, Kanada, Hispaania ja Iirimaa vaatajad.

Muusikaplatvormidel osutus suurimaks hitiks tänavune võidulugu "Bangaranga", konkursinädalal kogus see 21 protsenti rohkem kuulajaid kui mullune võidulaul. Spotifys jõudis pala päevatabeli tippu muu hulgas Austrias, Saksamaal, Eestis, Soomes, Rootsis ja Ukrainas ning seda kuulati finaalipäeval üle maailma rohkem kui kolm miljonit korda.