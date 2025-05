Video: "Ringvaate" stuudios kõlas Eurovisiooni võidulugu eesti keeles

Austria võiduloo tõlkis eesti keelde Leelo Tungal. "Ta kirjutas eesti keeles lihtsalt geniaalsed sõnad ja nii mõnus on eesti keeles nii ilusaid sõnu laulda. Mulle väga meeldis see. Pean tõdema, et mulle meeldis eestikeelsena see lugu palju rohkem kui inglise keeles," rääkis Nechayeva, kes ise oli ka Eesti Eurovisiooni finaali žüriis.

"Minult sai "Wasted Love" keskmised punktid. Minu arvates on idee iseenesest väga hea ja väga hea laul, aga ma ei saanud aru, mis keeles ta laulab. Mulle jäi tekstist puudu," selgitas Nechayeva.

Helilooja Priit Pajusaarele muusikalises plaanis võidulugu ei meeldinud. "Ma arvan, et kui ta laulaks seda tavalises registris, mitte kontratenori registris, siis ta ei mõjuks üldse hea lauluna. Ma kardan, et see ei propageeri väga hästi ka ooperit. Midagi jäi seal ikkagi puudu," tõdes helilooja.

"Ilmselt oli praegu suure ballaadi ja inimesi ikkagi võlub kui mees laulab kõrvalt. Ma arvan, et mõjus see, et ta on niivõrd teistsuguse kõlaga," selgitas Pajusaar, miks lugu ikkagi võita võis.

Eestikeelne versioon kannab nime "Tuulde läinud armastus":