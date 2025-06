Martin Österdahl lahkub Eurovisiooni tegevjuhi kohalt

Rootslane Martin Österdahl nimetati Eurovisiooni lauluvõistluse tegevjuhiks 2020. aastal. Enne tegevjuhi rolli täitis Österdahl kaks korda Eurovisiooni tegevprodutsendi kohustusi (aastatel 2013 ja 2016) ning oli seitse aastat lauluvõistluse tugigrupi liige.

"Mul on olnud au juhtida maailma suurimat muusikasündmust, arendades seda globaalseks superbrändiks, mis pakub rõõmu rohkematele inimestele kui kunagi varem," sõnas Österdahl. "Olen väga tänulik kogu Eurovisiooni lauluvõistluse kogukonnale ja eriti põhimeeskonnale, osalevatele ringhäälinguorganisatsioonidele, artistidele ja fännidele nende kire ja toetuse eest."

Eurovisiooni direktor Martin Green, kes määrati ametisse 2024. aastal, tunnustas Österdahli tehtud tööd.

"Tema kindel juhtimine mõnel võistluse kõige keerulisemal ja uuenduslikumal aastal on seadnud uued tipptaseme standardid. Martin on mänginud lahutamatut rolli Eurovisiooni lauluvõistluse brändi kasvatamisel ja selle helge tuleviku tagamisel," ütles Green. "Täname teda tema suurepärase töö ja kestva mõju eest ning soovime talle edu."

Tegevjuhi ülesanded võtab ajutiselt üle Martin Green. Lauluvõistluse meeskonna edasise struktuuri kohta lubatakse peagi täiendavad infot jagada.