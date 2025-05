Tommy Cash: vabandust, et jäime kolmandaks

Eurovisiooni finaalis 3. koha saanud Tommy Cash ütles vahetult pärast lauluvõistluse lõpptulemuse väljakuulutamist, et kuigi kolmas koht on ka päris hea, on siiski kahju, et jäi kolmandaks. Sellest hoolimata tõdes ta, et eestlased on ikkagi kõige populaarsemad ja kuulsamad selles mängus.

"Kahju et me seda ühte punkti ei saanud, natuke poliitiliseks kiskus seal ära. Sorry, et me jäime kolmandaks, aga ma arvan, et teine ja kolmas koht on ka päris hea. Eestlased, me oleme ikkagi kõige populaarsemad ja kõige kuulsamad siin mängus," tõdes Tommy Cash vahetult pärast Eurovisiooni lõpliku punktiseisu teadasaamist.

"Ma oskan nüüd laulda," muheles Cash, rõõmustades selle üle, et rahvusvaheline žürii hindas tema esitust 98 punkti vääriliseks.

"Julgen arvata, et 98 punkti on Eesti Eurovisiooni ajaloo üks tugevamaid žürii skoore. Ja kui me mõtleme, kui suur huvi oli enne võistlust Tommy Cashi vastu ja ka võistluse ajal. Ma tõesti sellist asja väga ei mäleta, et CNN ja BBC rebiksid kõrvuti, et kes nüüd saab selle tänase intervjuuaja," tõdes Killandi. "Väga hea tundega tuleme Šveitsist tagasi õnneliku kolmanda kohaga."

Eurovisiooni finaalis kogus Tommy Cash looga "Espresso Macchiato" 356 punkti, millega saavutas 69. Eurovisiooni lauluvõistlusel kolmanda koha. Kõikide riikide televaatajad andsid Cashile kokku 258 punkti, žürii aga 98. Kokku sai Eesti punkte 36-lt riigilt.

"Võidulugu oli erakordselt uhke kombinatsioon nii tormisest merest, üliägedast videokujundusest kui ka muidugi väga võimsast häälekasutusest," tõdes Karmel Killandi. "Kontratenor on juba meeste puhul iseenesest väga eriline, aga seda peab oskama ilusate värvidega värvida, mitte nii, et sa lihtsalt kisad sealt ülevalt. See oli väga oskuslikult kombineeritud lugu ja väga efektne."