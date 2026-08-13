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Eurovisiooni lauluvõistlus toimub 2027. aastal Burgases

Eurovisioon
Eurovisiooni võitis Bulgaaria
Eurovisiooni võitis Bulgaaria Autor/allikas: Corinne Cumming / EBU
Eurovisioon

Euroopa Ringhäälingute Liidu ja Bulgaaria Rahvusringhäälingu teatel valiti 71. Eurovisiooni lauluvõistluse korraldajalinnaks Burgas. Võistlus toimub Bulgaaria uusimas spordi- ja meelelahutuskompleksis Arena Burgas, mis avati 2023. aastal.

Bulgaaria Musta mere äärne linn Burgas võõrustab artiste, delegatsioone, fänne, ajakirjanikke ja miljoneid televaatajaid kogu maailmast kolmel otseülekandega kontserdil, mis toimuvad 11. mail, 13. mail ja 15. mail 2027. aastal.

Võistlus toimub Bulgaaria uusimas spordi- ja meelelahutuskompleksis Arena Burgas, mis avati 2023. aastal.

Bulgaaria suuruselt neljas linn on tuntud oma randade, parkide, kultuurielu ja mitmekesiste suveürituste poolest. Linn on loonud endale tugeva maine muusika-, kunsti- ja rahvusvaheliste kultuurifestivalide korraldajana.

Eurovisiooni nädala jooksul toimub Burgases lisaks võistlusele ka mitmekesine ürituste programm.

Bulgaaria riikliku ringhäälingu sõnul soovivad nad, et järgmise aasta lauluvõistlus ei oleks vaid ühes linnas toimuv üritus ja kaasavad ka korraldajalinnakonkursil osalenud Sofia, Plovdivi ja Varna.

Bulgaaria artist Dara võitis 2026. aastal Viinis toimunud Eurovisiooni lauluvõistluse looga "Bangaranga", mis tõi Bulgaariale riigi ajaloo esimese Eurovisiooni võidu ja ühtlasi võimaluse võistlust esimest korda kodumaal korraldada.

71. Eurovisiooni lauluvõistluse suur finaal toimub laupäeval, 15. mail, kaks poolfinaali leiavad aset teisipäeval, 11. mail ja neljapäeval, 13. mail.

Arena Burgas Autor/allikas: EBU

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: EBU

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