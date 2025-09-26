X!

EBU korraldab Eurovisiooni ja Iisraeli teemal hääletuse

Eurovisioon
Eurovisiooni finaal, Iisrael
Eurovisiooni finaal, Iisrael Autor/allikas: Corinne Cumming / EBU
Eurovisioon

Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) korraldab novembri alguses erakorralise hääletuse, mille keskmes on 2026. aasta Eurovisiooni korraldus ja Iisraeli rahvusringhäälingu KAN osavõtt lauluvõistlusest.

Euroopa Ringhäälingute Liit on viimastel nädalatel sattunud osade liikmesriikide surve alla seoses Iisraeli osalusega Eurovisiooni lauluvõistlusel. Teiste seas on ähvardanud lauluvõistlust boikoteerida Hispaania, Iirimaa ja Holland, seda juhul kui Iisraelil lubatakse Eurovisioonist osa võtta.

Sel neljapäeval saatis EBU president Delphine Ernotte Cunci liikmesorganisatsioonidele kirja, milles tõdes, et EBU ei ole kunagi varem seisnud silmitsi sellise arvamuste vastandumisega ja konsensuse puudumise tõttu on juhatus otsustanud anda sõnaõigus liikmesorganisatsioonidele. Erakorraline üldassamblee ja hääletus toimuvad novembri alguses.

Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Erik Roose tõdes, et tegemist on pretsedenditu juhtumiga ja varem pole liikmesorganisatsioonide seas sellesarnaseid hääletusi läbi viidud. "Ootame EBU-lt täpsemat infot hääletuse sisu ja toimumise kohta."

70. Eurovisiooni lauluvõistlus toimub 2026. aasta mais Austrias. EBU on varem teatanud, et liikmesriigid peavad oma osaluse Eurovisioonil kinnitama detsembri keskel. 

Toimetaja: Annika Remmel

