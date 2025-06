Eesti uus suursaadik Koreas loodab karaokega kohalike südameid võita

President Alar Karis nimetas 26. juunil Tanel Sepa uueks Eesti suursaadikuks Koreas. Üle 20 aasta diplomaadina töötanud Sepp rääkis "Vikerhommikus", et ta teadis juba seitsmendas klassis, et temast saab diplomaat.

"Ma ei tea, kust ma selle mõtte sain, aga seitsmendas klassis hakkasin ühel hetkel ülikonna ja diplomaadikohvriga koolis käima ning ütlesin oma vanematele, et minust saab diplomaat," meenutas ta.

Sepp muigas, et diplomaadi töö ei absoluutselt selline, nagu ta seitsmendas klassis ette kujutas. "Ma arvan, et nii on paljude unistustega – ühel hetkel hakkad neid ellu viima ja siis tekivad seal erinevad aspektid, osa meeldivamad, osa vähem meeldivamad, aga lõppude lõpuks on minu karjäärivalik minu enda jaoks õige olnud."

Tema sõnul peab diplomaadil maailmas toimuva vastu eluterve huvi olema. "Eesti diplomaat, kes on kusagil väljas, tegeleb nii poliitika, majanduse, konsulaarküsimuste kui ka kultuuriga. Tegevuste ampluaa on väga lai ehk siis peab olema valmis erinevaid asju tegema ja ka tihtipeale kiiresti ümber lülituma," märkis Sepp ja lisas, et pidev kolimine ja uute asjade õppimine on tema jaoks diplomaadi elukutse võlu. "See hoiab sind värskena."

Tanel Sepp on olnud lähetustel Luksemburgis, Brüsselis, Kabulis, Washingtonis ja Etioopia pealinnas Addis Abebas. Neist viimases oli Sepa sõnul kõige keerulisem Eesti diplomaadina tööd teha.

"Sinna läksin kohale niimoodi, et hommikul vaatasin kohvritele otsa ja ülesanne oli Eesti esindus luua, aga meil ei olnud seal mingisugust toetavat võrgustikku ega midagi. Täiesti uude kohta ja kultuuri minna ja siis Eesti esindus seal luua ja toimima panna, see oli kindlasti kõige keerulisem," rääkis ta.

Samuti oli sel ajal pead tõstmas koroonapandeemia. "Mul olid mõtted, et ma saan hakata Aafrikat avastama, reisida, uudistada erinevaid kohti, aga paljud piirid pandi kinni ja ma olin seal natukene aega kinni."

Sepp asub Lõuna-Koreas tööle augustis. Tema tähelepanu läheb põhiliselt äridiplomaatiale. "On ju ka Eesti kaitsevägi Lõuna-Koreast väga palju erinevaid asju ostnud. Minu ülesanne on seda äridiplomaatia portfelli veelgi suuremaks ehitada," tõi ta välja. Samuti plaanib Sepp Eesti ja Korea vahelist ärilist tegevust mitmekesistada. "Saatkonnal on seal olemas ettevõtluse keskus, kus me saame Eesti ettevõtteid aidata, kes soovivad näiteks Korea turule minna või tekitada kohtumisi meie keskuses ka Korea inimestele, kes tunnevad huvi Eesti vastu."

Korea keel Sepal veel selge pole. "Tallinnas on isegi korea keele alguskursus olemas, aga mu praegune töö on tähendanud seda, et ma olen väga palju lähetustel olnud ja mul ei olnud võimalik sellele kursusele minna, aga ma kindlasti kavatsen kohapeal keelekursuseid võtta. Eks me vaatame, kui palju ma jõuan ära õppida, aga see kui sa tead kasvõi elementaarseid fraase, suudad small talk'i teha, see on kõigile väga tore," usub ta. "Mu enda väike salaplaan on paari aastaga omale pähe õppida mõne K-popi loo ja saaksin karaoket laulda, sest karaokekultuur on seal väga võimas ja saab ka lähemale korealaste südamele."