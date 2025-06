Villemdrillem: kui meloodiliselt mõelda ei oska, jääb laule kirjutamata

Raadio 2 nädala resident Villemdrillem rääkis, kuidas on viimasel ajal võtnud laulutunde, mis on aidanud teda nii laval kui stuudios, sest meloodiline mõtlemine avab uusi viise laulude kirjutamiseks.

Räppari sõnul sündis tema viimane singel nii, nagu peaaegu kõik tema lood ehk täiesti juhuslikult. "Mul oli küll see viide kaitseväele päris kaua telefoni märkmetes kirjas, aga ma ei olnud leidnud õiget hetke või laulu, kuhu seda panna. Nüüd selle aasta veebruaris jõudis see laulu sisse ja see, mis saab laulu sisse pandud, see sealt enam välja ei saa," selgitas Villemdrillem.

"See kaitseväe teema ümbritseb meid kõiki. Kellel on praegu sõbrad kaitseväes, kellel on käinud sõbrad kaitseväes," rääkis VIllemdrillem ning lisas, et tema ise aega teeninud pole. "Kuna ma kohe peale gümnaasiumit väkke ei läinud, aga kõik mu klassivennad läksid, siis mul oli alguses päris tugev FOMO. Aga lõpuks ei läinud tervislikel põhjustel, sest mul on põlve opereeritud kaks korda, siis ei ole kahjuks lihtsalt füüsiliselt võimalik seda teha," tõdes räppar.

Oma lähenemises on Villemdrillem meloodilisemaks muutunud. "Olen siin laulutunde võtnud ja enam-vähem hakanud meloodiaid ikkagi ise laulma. Kui keerulised need meloodiad on, see jääb igaühe enda otsustada, aga selle muutuse olen ma igal juhul teinud," selgitas ta.

"See on lihtsalt enda erialane arendamine. Sellest on abi ka laividel, hingamise aitab see korda saada, laulad laivis puhtamalt ja kindlasti ka enesekindlamalt."

Räpisalmides on ta see-eest enda stiilile truuks jäänud. "See on alati saanud kriitikat, et see kõlaks justkui ma ei tahaks ise selle laulu peal olla ja olen nii tüdinenud oma salmist. Aga ma olen selline ja räägingi niimoodi. Kui ma olen vahepeal lindistades nalja pärast neid salme üli-ilmekalt teinud, siis see ei kõla üldse hästi. Need, kes tahavad, et ma väga ilmekalt oma asju sisse laulaksin, tahaksid arvatavasti, et ma läheksin sama kiiresti eelmise stiili juurde tagasi," rääkis Villemdrillem.

"Lisaks tekib ka laiem haare ja rohkem erinevaid võimalusi ise laulude kirjutamiseks. Kui sa ise ikkagi laulda ei oska või ei saa, siis on küll abi erinevatest elektroonilistest vahenditest, aga võib-olla sa ei jõuagi nende laulu-ideedeni, kui sa ei oska meloodiliselt mõelda."

Värskelt EKA sisearhitektuuri õppekava lõpetanud Villemdrillem tõdes, et seljataha on jäänud tihe pool aasta ning hetkel ei oskagi kuidagi olla. "Mingi suur tükk minu elust on läbi saanud. Alles harjun ära sellega. Aga see tähendab, et mul on rohkem aega, energiat ja ressurssi, mida panna muusikategemisse, mida ma olen alati teinud haridusteekonna kõrvalt. See on ka elevusttekitav, aga samas ka hirmus," nentis ta.