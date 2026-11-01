Pikema sõpruse päeva eestvedaja: tervisekontroll pikendab tervena elatud aastaid

November on meeste tervise kuu ning juba kaheksandat aastat tähistatakse sel ajal ettevõtja Rain Vääna eestvedamisel pikema sõpruse päeva, mille eesmärk on juhtida tähelepanu meeste tervisele, tervislikele eluviisidele ja omavahelisele suhtlemisele.

Rain Vääna rääkis saates "Hommik Anuga", et tal tekkis pikema sõpruse päeva idee ajal, mil ta hakkas pärast 40. eluaastat senisest rohkem mõtlema oma tervisele ja tulevikule. Ta leidis, et pikemaajalisi plaane tehes tuleb arvestada ka sellega, kas tervis võimaldab neid ellu viia.

"Ma olen endale ja oma perekonnale lubanud, et ma elan vähemalt 97-aastaseks. Selle juures tahan elada võimalikult kaua tervena, arvutus käib kogu aeg selle vastu: mida ma söön, millist trenni ma teen. Me saame ise neid aastaid mõjutada. Loomulikult on pärilikud haigused, aga väga palju on meis endis kinni," rõhutas ta.

"Enne seda kui sa oled 40, ei pea väga palju mõtlema selle peale, mis sa suhu paned ja kas sa teed trenni või mitte, aga kui 40 saad, siis hakkavad tulukesed põlema. Probleem võib olla, et sa teed pika plaani, aga sa ei ela sinnamaani," rääkis Vääna.

Esialgu otsustas ta ise tervisekontrolli minna, kuid leidis peagi, et sõpradega koos oleks seda huvitavam teha. Nii kujuneski välja traditsioon, kus sõbrad käivad igal aastal ühiselt oma tervist kontrollimas.

"Ma lugesin seda, et kui me käime iga aasta tervisekontrollis, siis me saame oma tervena elatud aastaid 18 aastat pikendada. Ma ei tea, kas see on tõsi või mitte, aga mulle tundub, et ma olen nüüd, 12 aastat hiljem, tunduvalt paremas vormis kui siis, kui ma olin 40."

Tänavune kampaania keskendubki meeste kehakaalule, mis on Vääna sõnul on üks olulisemaid tervisenäitajaid.

"Sellest saab kõik alguse: liigsöömine, sellest tekib madal enesehinnang, sealt tekivad probleemid siseorganitega ja nii edasi. Hea kehakaal on üks kindlamaid mooduseid, kuidas kauem tervemana elada," rõhutas ta.

Lisaks kehalisele tervisele on pikema sõpruse päeva keskmes meeste omavaheline suhtlemine. Sellele teemale pöörab tähelepanu ka muusik Stig Rästa, kes lõi pikema sõpruse päevale värske loo. Rästa sõnul sai laulu tegemisel kiiresti selgeks, et Eesti meestel on sageli keeruline omavahel rääkida.

"Kui seda parandada, saab ka eluiga pikemaks. Ma hakkasin vaatama enda kogemust. Vaatasin kõnelogist järele, et mõne sõbraga on tõesti kõne 12 sekundit ja meil on kõik aetud. Nüüd on hakanud tekkima oma sõpruskonnas, et kui kellelgi on tuju ülihalb, siis me üritame jälile jõuda, miks see masendus peal on," lausus ta.