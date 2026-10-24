Birgit Sarrap: seda ma õpin siiamaani, kui ilus on kuulata teist inimest ja ise olla tasa

Sarrap ütles, et "Suure muusikamängu" saatejuhi rollis tunneb ta end väga hästi. "Ma ootasin seda, et millal võiks midagi sellist juhtuda, viimastel aastatel ma olen tundnud, et olen väga valmis," tõdes ta ja lisas, et ka oma kontsertidel räägib ta inimestega palju juttu. "Ma olen tundnud, et olen väga avanenud ja mulle väga meeldib inimestega rääkida ja suhelda, ma armastan ka väga kaameraid, sest ma olen kaamerate ees üles kasvanud, seega see oli minu jaoks loomulik jätk."

"Ma muidugi kartsin alguses, kas ma sellega hakkama saan ja ma vaatan kõiki neid saateid järele, et mis ma oma kätega teen ning mis sõnu ma liiga palju kordan, neid vigu on ääretult palju, kui vaatama hakata, aga see hetk, kui ma seda teen, naudin ma seda väga palju," tõdes ta.

Birgit Sarrap Autor/allikas: Ken Mürk / ERR

Tuleva aasta kevadel täitub Birgiti professionaalse karjääri algusest 20 aastat. Praegu tunneb ta loomingulist vabanemist. "Uuel lool on täiesti esimest kora ka suures osas minu tekst, ma pole kunagi julgenud sõnu kirjutada, olen alati seda meelt, et las professionaalid teevad oma tööd, Eestis on imelisi heliloojaid ja luuletajaid, võib-olla ei ole vaja igaühel ise hakata punnitama, aga mul oli praegu tunne, et see tahab minu seest välja tulla."

"Ma pealtnäha olen rõõmus inimene ja olengi, tulebki olla tänulik kõige eest, mis sul on, aga minu sees on nii palju kahtluseid, et kellele mind ja minu muusikast vaja on, need mõtted on kogu aeg käinud ja see on mind ilmselt ka tagasi hoidnud, miks ma olen teinud pigem teisi projekte, mitte enda asja," nentis Sarrap.

"Minus on peidus igasugu erinevaid tundeid," ütles ta ja mainis, et tuleb teha seda, mida sa ise tunned, et on õige, ja vähem sellele, mis on väljaspool. "Ära mõtle sellele, mida teised sinust arvavad, tundub küll naiivne asi, mida 18-aastane võiks öelda, aga mina 38-aastasena pean seda endale ikka meelde tuletama, et ole see, kes sa oled."

Birgit Sarrap Autor/allikas: Ken Mürk / ERR

"Teine asi, mida ma kindlasti väga palju olen mõelnud ja mis on mind aidanud, on see, et kõik läheb mööda, läheb mööda nii halb, aga läheb mööda ka hea, mida ma kardan kõige rohkem, kui see hea läheb mööda, aga siis ma üritan meelde tuletada, et seda head võimalikult palju jäädvustada, minu sotsiaalmeediakanalid on nagu minu päevik," tõdes ta.

"Olen enda puhul õppinud ka seda, et ära topi enda nina teiste asjadesse ja õigetel hetkedel ole vait, mul on komme inimestele segada vahele, kuigi mul on terapeudi paberid, kus ma õppisin inimesi kuulama, aga mulle tundub, et ma õppisin seal rohkem iseennast kuulama, seda ma õpin siiamaani, kui ilus on kuulata teist inimest ja ise olla tasa," kinnitas Birgit Sarrap.

"Hommik Anuga" on ETV eetris 25. oktoobril kell 10.00.

Saates esitas Birgit ka oma uut lugu "Vaikides":