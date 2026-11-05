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Jahinaine: hea ulukipasteedi saladus on maks ja süda

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Jahinaine ja kokk Kerlin Ledis rääkis "Terevisioonis", et metsa minnes tekib tal kohe hasart ja kitseliha on ta metsast ise seljas koju vedanud. Ledise sõnul saab ulukist mokast sabani kõik maitsvaks toiduks vaaritada, aga hea pasteedi saladus on maks, süda ja Vana Tallinn.

"Erinevate metsloomade liha maitsetel on vahet teha päris keeruline," ütles jahinaine ja kokk Kerlin Ledis. "Minule meeldib taine liha. Võib-olla koduperenaised panevad põdraliha juurde ka metssiga või pekki, aga mina seda enamasti ei tee."

"Kitseliha olen ma metsast küll ise seljas koju vedanud," muheles jahinaine Ledis. "Viimastel aastatel olen muude kohustuste tõttu vähem jahile sattunud, aga kui ma metsa lähen, kas ajajana või püssiga, siis kohe tekib hasart."

"Kui metslooma lased, siis lihatükid läbivad enne söögitegemist ka proovi," tõdes Ledis.

"Hea pasteedi saladus on maks. Mina lisasin pasteeti veel südant. Väga hea maitseaine on Vana Tallinn. Vahel on mul nii, et keegi tuleb kastiga ja ütleb, ma jätsin sulle liha köögiukse taha ja siis tuleb see ära teha. Pärast ma jagan seda ja sõbrad on rõõmsad," nentis põdramaksast maitsva pasteedi teinud Ledis.

Järgmisel nädalal toimub ulukiliha nädal "Mokast sabani". "Päris kõike mokast sabani ma teha ei oska, aga suures osas küll. Keel, süda ja maks mulle väga meeldivad, neerud mitte nii väga. Sabasuppi ma teinud ei ole," tõi Ledis välja.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", saatejuhid Katrin Viirpalu ja Margus Saar

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