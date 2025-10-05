Ettevõtja Kristel Kruustük: minu ettevõtlusteekond algas eeskujudest

Eesti noorimaks naismiljonäriks tituleeritud ettevõtja Kristel Kruustük rääkis saates "Hommik Anuga", et tema jaoks algas tee ettevõtjaks eeskujudest. Kruustüki sõnul ei ole olemas meeste ja naiste valdkondi, vaid kõik valdkonnad on kõigile saadaval.

Juba teist aastat järjest toimub töövarjupäev "Tüdrukud võtavad üle", mis on mõeldud ainult tüdrukutele. Tüdrukud saavad veeta ühe päeva koos naistippjuhiga, et oma silmaga näha, kuidas see elu käib ja kas nad tahaksid seda tööd ise kunagi teha.

"Minu jaoks on kõik väga lihtne, minu jaoks on kõik alanud eeskujudest. Tehnoloogiavaldkonda läksin sellepärast, et minu kuus aastat vanem õde toimetas väga edukalt ja väga pikalt IT valdkonnas," ütles Testlio asutaja Kristel Kruustük, kes on eesti kõige noorem naismiljonär. "Ei ole meeste ja naiste valdkondi, kõik valdkonnad on kõigile saadaval."

"Mulle on meeldinud väljakutsed ennast natuke ebameeldivasse olukorda panna," ütles Swedbanki juhtkonna liige Katri Link. "Taavi Kotka on Unicorn Squadi loomisega teinud väga hea algatuse ja nüüd saame meie paati hüpata ja aidata ise ka midagi ära teha."

"Tüdrukud kipuvad valima pigem pehmeid erialasid, näiteks disain, arhitektuur, tüdrukud võib-olla ei julge võtta alguses seda hirmutavat sammu õppida midagi inseneeria või loodusteaduste valdkonnas," ütles Saue Riigigümnaasiumi abiturient Helena-Liis Henning, kes käis naistippjuhi töövarjuks.

Kruustüki sõnul on naisjuhtidel takistusi päris palju. "Räägitakse sellest, kui vähe voolab kapitali ettevõttesse, mida juhivad naised, kõigest kaks protsenti kogu riskikapitalituru rahast. Mõeldakse sellest, et laps takistab naisel ettevõtet juhtimast," tõdes Kruustük.

Eesti noorimaks naismiljonäriks saades oli Kruustük kõigest 24-aastane.

"Algusaastatel oli ikka eriti palju neid olukordi, kus ma iga päev nutsin, sest keegi ei uskunud mu ideesse. Kriitilist tagasisidet tuli nii palju ja ma võtsin seda nii isiklikult. Selle 13 aasta jooksul, mil ma olen Testliot ehitanud, midagi läheb hästi, midagi halvasti, aga see ongi ettevõtlusteekonna osa. Areng tekib ju paljuski läbi vigade," sõnas Kruustük. "Naised toovad organisatsiooni palju rohkem kaasatavust."

Kruustüki sõnul on pere loomine ju koostöö, ja vahel ongi pereelu ja ettevõtte ühildamine väga raske.