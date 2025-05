Harry Liivranna rõdul ronib kurgitaim Nora Raba skulptuuril

"Ma väetan taimi kahe asjaga. Need on kraanivesi ja päike, mis paistab mu rõdule. Hommikul kell üheksa hakkab päike paistma ja paistab kuni kella viieni. Ja muidugi taimetarga armastus, lugedes tarkusi Karel Čapeki raamatust "Aedniku aasta" ja 1937. aastal välja antud ajakirjast Aed, kust saab kõike teada. Midagi muud mul ei ole," muheles kunstiteadlane Harry Liivrand.

Aiandus on kunstiteadlasele meeldinud lapsepõlvest saadik. "Kasvasin üles Pelgulinnas, kus igaühel oli oma peenar, oma põõsas ja oma puu. Kui pidime kolima sealt Lasnamäele, hakkasime rõdul kasvatama tomatit, maasikat, kresse ja muid lilli. See tegi rõdu nii kenaks. Siia majja kolides ma loomulikult jätkasin seda natukene uues kuues," selgitas Liivrand, kelle rõdul kasvavad tarbetaimed ja ilutaimed.

"Kõigepealt on siin kaks erinevat tomatit. Tomat kannab siin, mis mühiseb. Kurgi jaoks sobib loomulikult suurepäraselt Nora Raba skulptuur, mille ümber ta hakkab väätidega edasi arenema. See skulptuur on 1990. aastast ja selle autoriks on Eesti popkultuuriklassik Nora Raba. See on tegelikult nõukoguaegne radiaator, mida on niimoodi väänatud ja pööratud, et temast tekiks omamoodi kunstiline objekt ja pärast seda siis pihustiga siniseks värvitud. Minu meelest erakordselt efektne ja atraktiivne," selgitas aiandushuviline kunstiteadlane.

Veel kasvatab Liivrand rõdul peterselli, küüslauku, paprikat ja kaht erinevat maasikasorti. "See on nüüd 15 aasta jooksul esimest korda, kui mu rõdul on nii vara juba maasikas marjana välja tulnud."

Rõdule on võimalik ka klaasid ette tõmmata. "Eelmisel nädalal oli rõdul 35 kraadi sooja. See töötab nagu triiphoone," nentis Liivrand.

Liivrand enda sõnul lilli väga hästi ei tunne, aga kuna talle lilled meeldivad, on ta oma rõdule toonud vana talulille jorjeni, võõrasemad ja muud lilled, mille nimesid ta ei tea.

"Ilu jätkub sügiseni välja. Mõeldes lapselapsele on oluline just see, et vanaisa juurde tulles saab ta kesklinna rõdult maasikaid noppida," rõõmustas Liivrand.

Rõdul on Liivrannal ka tool, mis on 1960. aastatest pärit eesti disaini klassika. "Veel 1970 – 1980. aastatel olid paljudel eestlastel sellised toolid kas suvemajas või taluaias. See tool on rännanud minuga ühest kohast teise, tool on kümme korda üle värvitud," nentis Liivrand.

