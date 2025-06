"Terevisioonis" valmis peenrakast, mis kestab terve inimpõlve

Tallinna Ehituskooli õpetaja Priit Valge näpunäidete järgi valmis "Terevisioonis" terrassilaudadest peenrakast, mis teeb Valge sõnul aiatöö nii mugavaks, et seda tahaksid rohida ka mehed. Kastil on omalaadse lisandina äärelauad, millel on võimalik istuda ning Valge sõnul kestab kast lausa ühe inimpõlve.

"Võtsime ette peenrakasti ehitamise, sest see on üks selline ehitis koduaias, mis teeb aiatööde tegemise mugavaks, nii et praktiliselt iga inimene tahaks rohida, kui selline peenrakast on olemas, isegi mehed," ütles Tallinna Ehituskooli ehituse erialaõpetaja Priit Valge.

Ehituskooli õpilaste Georgi ja Nikita käe all valmis terrassilaudadest kast, mis on kolm lauakõrgust kõrge ja koos ülemise äärelauaga. "Natuke alla 40 sentimeetri, mis on teatavasti tavalise tabureti kõrgus, kus on mugav istuda. Minu kogemus on näidanud, et 2m x 1m on paras lille- või köögiviljakast," tõdes Valge.

Kast ehitati eelnevalt valmis tehtud kavandi alusel.

"Terrassilaua sooned jätame väljapoole, siis näeb kast ilusam välja," ütles Tallinna Ehituskooli õpilane Georg.

"Kasutame roostevabasid kruvisid, sest see on suhteliselt ekstreemne keskkond," lisas Valge. "Roostevabal kruvil on veel see hea omadus, et ta on süsinikteraskruvist natuke elastsem. Kui tekib puidu liikumine, siis see annab pisut mängumaad. Kruvikohad, lõikekohad ehk terrassilaua otsad tuleks aga täiendavalt üle tupsutada puidukaitsevahendiga."

Ülemine äärelaud on Valge sõnul selle kasti kõige mugavam ja ilusam asi. "See on 12 sentimeetrit lai, siin on mugav istuda. Hommikul saad kohvitassi peale panna, tunda ennast mõnusalt, töö peab ju mugav olema," muheles Valge.

Peenrakast on ilma põhjata. "Peenramaal võiks olla kate peal, et sealt alt ei hakkaks rohi aktiivselt välja tulema. Olemasoleva pinnase peaks ka korralikult eelnevalt ära tasandama, kuhu kast tuleb," juhendas Valge.

Kasti alla kinnitatakse perfolint. Kast tuleks seestpoolt vooderdada vundamendikaitse ehk rahvakeeles mummukilega, et niiskus ei jääks puidu sisse seisma.

Valge tõdes, et ühe inimpõlve ehk 25 aastat peaks selline peenrakast vastu pidama küll.