Taivo Piller: ilutaimedega katuseterrassi loomine vajab kannatust

"Haljastuse poolest on meie terrass jagatud kolmeks osaks. Söögilaua ümbruses on rohkem metsa- ja rannataimede osa. Päevitustoolide alas on rohkem Toscana taimestikku edasiandev valik ja lõkke ümbruses peaks olema rohkem inglise aed," tutvustas florist Taivo Piller oma kesklinnakorteri katuseterrassi, kus nende perel läheb neljas suvi. "Terrassi rajasime kolm aastat tagasi."

Põhiõitsemine on Pilleri sõnul nende terrassil suvel. "Praegu on rahulik ja sinivalge," lisas florist.

Florist Taivo Piller tutvustas oma ilutaimede ja -puudega katuseterrassi Autor/allikas: ERR

"Mida suurem on taime ümber mullapind, seda parem. Taimed kasvavad siis paremini ja näevad ilusamad välja. Mullakogus on ikkagi väga oluline. Väetama peab, kevadväetamine ja sügisväetamine. Suvelilli tuleb ka kord-kaks suve jooksul väetada," sõnas Piller. "Kolm-neli korda on aastas ikka väetamist vaja teha, süüa on vaja anda, muidu ilusaid taimi ei tule."

"Kui siin on vaja rohida, siis ikka paar päeva jutti ja isegi mitte üksi, vaid kahekesi. Aga nii tubli ma ei ole, mul käivad siin kaks abilist rohimas," muheles Piller.