Disainer: ka väikese rõdu saab lihtsate detailidega hubaseks paigaks muuta

"Kõigepealt tuleks üle vaadata, kus pool ilmakaarte suhtes rõdu asub. Ühel minu korteril on kaks rõdu, üks on päikesepoolsem ja teine vilum rõdu," ütles disainer ja käsitööõpetaja Anna Lutter, kes on paneelmaja korteri rõdud hubaseks paigaks disaininud.

Algul oli Lutter väga skeptiline mõtte suhtes rõdule klaasid ette panna. "Aga ühel hetkel ma märkasin, et kui klaasid on ees, siis see annab supervõimaluse kaunistel kevadpäevadel, kus on üks kraad sooja, nautida ka rõdul olemist. Üks praktiline asi, mida klaasid veel annavad, on see, et õie- ja tänavatolm ei tule rõdule, kus sul on valged tekstiilid. Pluss on klaasid superlihtsalt liigutatavad, et kui päike tuleb, saad klaasid eest ära võtta."

Lutter pani rõdule puitpõranda ning mööbli rõdule ehitas ise. "Tahtsin rõdule üht suurt tooli ja kuna ma elan teisel korrusel ja see ei mahtunud rõduuksest läbi, tõmbasime tooli nööriga alt rõdu peale."

Kõige olulisema rõdu sisustuselemendina toob Lutter välja taimed. "Taimi ei panda mitte ainult potiga lauale, vaid ka seintele ja lakke. Tihti kasutatakse maitsetaimi või taimi, mida sa saad süüa, näiteks maasikaid."

Valgustus annab samuti väga palju ruumikujundusele juurde. "Minul on päikesepaneelidel töötavad lambid, ei pea vedama elektrit ja lampide valik on väga suur."

Hubane rõdu Autor/allikas: ERR

Kui hubasuse loomiseks sisustuslahendusi teha, aitab Lutteri sõnul hästi palju kaasa mängimine erinevate tekstuuridega. "Näiteks lillepott laual on tsemendist, kivine, korv võiks olla puidune või looduslikust materjalist ja siis metallist lambike. Kui neid omavahel kombineerida, lambanahk juurde panna, siis see annab hubasust juurde. Väikesed läbimõeldud detailid lisavad hubasust," tõdes Lutter.

Inimestel on elu toas nii heaks läinud, et nüüd kolitakse Lutteri sõnul välja. "Tehnika tuuakse õue, näiteks televiisorid, ehitatakse kõlarsüsteemid."

Trendidest rääkides tõi Lutter välja, et kui seni on ruumikujunduses moes olnud rahulikud toonid, beežid, valged ja naturaalsed, siis sel aastal on moes kirevad toonid.