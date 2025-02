Eesti Laulu finaali laval näeb jääd ja väga erilisi tuleleeke

"Just nägin Anti, tal oli plaaster nina peal, ma ei tea, mis tal juhtus, äkki see on mingi moevärk, aga ta ütles, et tema proov läks väga hästi," kommenteeris Eesti Laulu saatejuht Korea Unibet Arenal toimuvat. "Tommy Cash kõndis nelja turvamehega ringi."

Korea sõnul on ta täna suurema osa ajast tiimiga koos olnud ja teksti läbi võtnud. "Väga palju oleme naerda saanud, mul on sellest juba hääl ära," lisas Korea.

Korea uuris, mida teeb Unibet Arenal Jaagup Tuisk, kes sel aastal ise laval üles ei astu.

"Mul on ööd ka siin tööd täis. Ma lavastan kolme numbrit, Elysa, Janeki ning Andrei Zevakini ja Karita showd. Kõik need lood on väga eriilmelised. Shows toome jääd lavale, aga meil on laval ka kümme meetrit horisontaalleeke, mida Eestis varem nähtud ei ole," tõi Tuisk välja.

"Artistide eesmärk on saada ju maksimaalset tulemust. Kõik artistid tulid minu juurde jutuga, et sel aastal on minu aasta, ma panen selle võistluse kinni. Võib-olla ka selle pärast, et Tommy haip on nii suur, et teised pingutavad veel ekstra rohkem," muheles Tuisk.