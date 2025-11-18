Jaagup Tuisk: Eesti tippnäitlejatega koos töötades on aukartus väga suur

Muusikali "Romeo ja Julia" esimeses lugemisproovis said kõik osatäitjad värskenduskuuri läbi teinud tekstiga tutvuda ja aimu ka suurejoonelisest lavast, mis saab olema neljakorruseline ja kuue meetri kõrgune. Romeot kehastava Jaagup Tuisu sõnul on aukartus Eesti tippnäitlejatega koos töötades väga suur.

"Aukartus on sees, Eesti tippnäitlejatega koos pole mina varem lava jaganud, pole võimalust olnud," ütles muusikali "Romeo ja Julia" Romeo osatäitja Jaagup Tuisk.

Lavastaja Tanel Saare sõnul oli tema esimesel lugemisproovil natuke ärev, sest pole nii suurt projekti varem teinud. "See projekt on minu jaoks kogu aeg kasvanud."

2006. aastal esietendus muusikal "Romeo ja Julia" Nukuteatris ja oli väga menukas.

"Vaikselt tuleb hakata juba laule õppima, sest neid pole mitte vähe," sõnas Julia osatäitja Wanda-Helene Ollep.

"Minu peas küpses selle muusikali taas lavale toomise idee juba hästi ammu, kui Nukuteatri lavastusest möödus kümme aastat ja kui möödus 15 aastat. Lootsin väga, et mõni teater korjab selle lavastuse üles, käisin seda ise kunagi ka teatrites pakkumas, aga siis öeldi, et mõtleme veel ja sinnapaika asi jäi," meenutas Jaagup Kreem, kes kehastab muusikalis Merci. "Õnneks sõber Andres Puusepp ütles, et teeme siis ära."

"Lootsin, et nüüd tuleb Julia rolli pakkumine, aga tuli hoopis Julia ema, mis on ka väga tore," muheles Merle Palmiste, kes kooli ajal tegi "Romeost ja Juliast" katkendeid, kehastades tookord Juliat ning tema partneriks oli toona Üllar Saaremäe, kes mängis Romeot. "Nüüd mängib Üllar Julia isa."

Kaire Vilgats kehastab muusikalis Julia hoidjat ehk head sõbrannat. Sama rolli kehastas ta ka 2006. aasta Nukuteatri lavastuses. "See on üks ilusamaid ja sisukamaid tööprotsesse, mis minu elus üldse on olnud," nentis Vilgats.

Nüüdne lavalaudadele jõudev muusikal on läbinud ka värskenduskuuri. "20 aastat on ikkagi mööda läinud. Omal ajal tehtud naljad, mis sinna sisse on kirjutatud, võib-olla täna ei ole enam asjakohased. Oli vaja natuke tänapäevastada teksti ja selleks tuli meile appi Kertu Moppel, kes on seda väga suurepäraselt teinud," ütles produtsent Andres Puusepp.

"Lava on meil neljakorruseline. Romeo ja Julia peavad vahepeal olema umbes viie-kuue meetri kõrgusel. Mul on väga hea neel, et ERR on ka meiega kaasas ja need inimesed, kes piletist ilma jäävad, saavad seda ETV-st vaadata."