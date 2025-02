Eesti Laul saab taas tõlke eesti viipekeelde

Eesti viipekeelne tõlge saadab kogu pikka Eesti Laulu finaaliõhtut, mis ETV2-s algab samaaegselt ETV ülekandega kell 19.15. Selleks puhuks telemajja üles seatud stuudios tehti õhtuseks ülekandeks proove juba päeval, sest viipekeel saadab nii kõiki 16 võistluslugu, külalisartiste kui ka saatejuhtide tekste.

Finaalkontserdi laulutõlked toovad ETV2 ekraanile Jegor Andrejev, Kairit Tõnuri, Mikkael Päären ja Viktoria Kotšetkova. Saatejuhtide tekste tõlgivad viipekeelde Bella Kurg ja Janne Oja. Samuti lisab ETV2 lauludele eestikeelsed subtiitrid.

Eesti Laulu eesti viipekeelde tõlkimine on pälvinud palju tähelepanu ja tunnustust. Nii on Eesti Laulu 2024. aasta võiduloo viipekeelne tõlge Jegor Andrejevi esituses esitatud "Keeleteo" auhinnale, mille hääletamine on avatud 19. veebruari südaööni. Lisaks Eesti Laulule on ERR vahendanud viimased aastad eesti viipekeele tõlkega ka Eurovisiooni ülekannet.