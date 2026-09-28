Toitumisterapeut: loomulikku soolasust annab toidule seller

Toitumisterapeut ja kokk Triin Muiste valmistas "Terevisioonis" kalkunihakkliha-köögiviljahautist ja tõdes, et soola asemel võiks maitsestamiseks kasutada erinevaid ürte. Muiste sõnul on laste puhul kõige olulisem, kuidas saada nad esimese ampsuni, sest sageli vaadatakse vaid silmadega.

"Kui tahta toidule maitset juurde saada, siis on maitsestamiseks mõistlik kasutada erinevaid ürte," ütles toitumisterapeut, kokk ja koolitaja Triin Muiste.

Muiste sõnul on kalkuniliha kasulikum kui kanaliha. "Sellepärast, et küllastunud rasva natuke maha võtta, kalkunilihas on rasva vähem. Kanalihaga võrreldes on kalkunilihas ka rauda," nentis toitumisterapeut.

Hautise tegemiseks pruunistas Muiste poti põhjas kalkunihakkliha. "Väga pruuniks ei tasu lasta. Hakklihale raputan peale pipart, soola praegu üldse ei pane, sellega maitsestame lõpu poole. Lisan tükeldatud sibula, küüslaugu ja selleri. Viimane annab toidule juurde loomulikku soolasust."

Seejärel lisas Muiste potti peenestatud porgandi ja kapsa. "Vajadusel võib õli juurde lisada, hiljem lisame natuke ka vett."

Ürtidena võib hautise maitsestamisel kasutada tilli, peterselli ja natuke ka oreganot. "Mina kasutan palju ka ürdisegusid. Samuti on hea kasutada porrulauku," nentis Muiste.

"Alati võiks kodus olla üks sidrun. Kui toidule on vaja hapet juurde lisada, on kõige parem kasutada sidrunit," selgitas Muiste.

"Laste puhul on oluline see, kuidas me saame nad esimese ampsuni, sest sageli vaadatakse vaid silmadega," tõi Muiste välja.