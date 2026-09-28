X!

Toitumisterapeut: loomulikku soolasust annab toidule seller

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Toitumisterapeut ja kokk Triin Muiste valmistas "Terevisioonis" kalkunihakkliha-köögiviljahautist ja tõdes, et soola asemel võiks maitsestamiseks kasutada erinevaid ürte. Muiste sõnul on laste puhul kõige olulisem, kuidas saada nad esimese ampsuni, sest sageli vaadatakse vaid silmadega.

"Kui tahta toidule maitset juurde saada, siis on maitsestamiseks mõistlik kasutada erinevaid ürte," ütles toitumisterapeut, kokk ja koolitaja Triin Muiste.

Muiste sõnul on kalkuniliha kasulikum kui kanaliha. "Sellepärast, et küllastunud rasva natuke maha võtta, kalkunilihas on rasva vähem. Kanalihaga võrreldes on kalkunilihas ka rauda," nentis toitumisterapeut.

Hautise tegemiseks pruunistas Muiste poti põhjas kalkunihakkliha. "Väga pruuniks ei tasu lasta. Hakklihale raputan peale pipart, soola praegu üldse ei pane, sellega maitsestame lõpu poole. Lisan tükeldatud sibula, küüslaugu ja selleri. Viimane annab toidule juurde loomulikku soolasust."

Seejärel lisas Muiste potti peenestatud porgandi ja kapsa. "Vajadusel võib õli juurde lisada, hiljem lisame natuke ka vett."

Ürtidena võib hautise maitsestamisel kasutada tilli, peterselli ja natuke ka oreganot. "Mina kasutan palju ka ürdisegusid. Samuti on hea kasutada porrulauku," nentis Muiste.

"Alati võiks kodus olla üks sidrun. Kui toidule on vaja hapet juurde lisada, on kõige parem kasutada sidrunit," selgitas Muiste.

"Laste puhul on oluline see, kuidas me saame nad esimese ampsuni, sest sageli vaadatakse vaid silmadega," tõi Muiste välja.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", saatejuhid Katrin Viirpalu ja Juhan Kilumets

Samal teemal

Kõik koos

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

10:51

Priit Pius: paarisuhtes olles ei tohi oma kohustuste sisse ära kaduda

15:45

Lehte Hainsalu: oma elu kõige tähtsamad otsused olen teinud läbi mõtlemata

26.09

Legoentusiast ehitas valmis Niguliste kiriku: ideest näitusele jõudmiseni kulus poolteist aastat

26.09

Psühholoog Airiin Demir: peame julgema tegeleda varjatud vägivallaga

13:36

ERR-i kanalid tähistavad rahvusvahelist muusikapäeva

27.09

Tehisaru spetsialist: ainus püsiv asi siin maailmas on muutus

09:55

Mari Jürjens: ma alles õpin komplimente vastu võtma

27.09

Mootorrattur Tiiu Lüüding: me hoiame abikaasaga oma rattaid talvel elutoas

27.09

Rahvusvahelise läbilöögini jõudnud Anne-Mari Saks: Eesti Laulule me selle looga ei pääsenud

26.09

Epp Kärsin: kui ma alustasin, siis Eesti ühiskond naeris mu üle, et see on mingi külahull

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo