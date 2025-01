Toitumisterapeut: tervislikumalt toituma hakata on lihtsam, kui arvatakse

Foto: Marco Verch Professional Photographer/Flickr (CC BY 2.0)

Toitumisterapeut Revo Türk rääkis "Huvitajas" tervisliku toitumise planeerimisest nii, et ei peaks olema kogu aeg ninapidi kokaraamatus või arvutiprogrammis. Tema sõnul võiks kasutada tervislikke lisandeid, panna rõhku kiudainetele ning pidada oluliseks hommiku- ja lõunasööki.

"Toiduvaldkonnaga olen tegelenud pikalt, olnud kokk, kohvikuid pidanud," ütles toitumisterapeut ja kogemusnõustaja Revo Türk, kes oma kogemuse põhjal pani kokku raamatu "Kõhna koka kool. Teadlik toitumine".

Ootamatult tabanud tervisehäda tõttu, mis osutus pahaloomuliseks kasvajaks, hakkas Türk mõtlema, mida ta ise saaks teha, et terveneda. "Mulle tundus, et rõhu peaks panema toitumisele ja hakkasin oma menüüsse muudatusi sisse viima."

Kui ravid ja operatsioon olid läbi ning ta oli jõudnud ka taastuda, läks Türk õppima toitumisterapeudiks ja kogemusnõustajaks. "Sellest on nüüd viis aastat möödas ja praegu on näitajad korras," täpsustas Türk.

Tagantjärele meenutades tõi Türk välja, et enne haigusest teadasaamist sõi ta nagu tüüpiline Eest mees. "Liha sõin rohkem, kui oleks pidanud, soolaseid snäkke, poolfabrikaate, vahel krõpsu ja friikartuleid, natuke nagu suvalist sööki. Tol hetkel mõtlesin, mis vahet seal on, mida ma söön, energiat peab ju saama. Heaolu oli ju tagatud," mõtiskles Türk.

Tema mõte nõustamistel on teha selgeks baasteadmised, anda edasi visioon, et inimene saaks oma toitumist planeerida nii, et ta ei peaks olema kogu aeg ninapidi kokaraamatus või arvutiprogrammis.

"Toidukorda planeerides alustage värskest kraamist, salatitest. Talvel, kui värsket kraami palju saada pole, julgustan kasutama külmutatud köögivilju, mida saab kiiresti vokkida, särtsu loomiseks kasutada aasiapäraseid kastmeid. Kasutage kikerherneid, punaseid ubasid. Röstige neid, pange salatitesse. Kui meil on tagatud kiudainerikkus toidust, hakkab meie kehas positiivne protsess toimuma," tõi Türk välja.

Puder on hommikusöögiks väga tervislik valik. "Mina keskendun lisanditele. Pudrule panen peale näiteks pähkleid, marju, seemneid, mandlilaaste. Soolaseks saan pudru teha lõhe või kodujuustu ja päevalilleseemnetega. Sellega saab pudru teha väga tervislikuks."

Kindlasti peaks jälgima ja kuulama oma keha pärast sööki. "Kui ma söön kellegi soovituse peale mingit toitu, siis kuidas pärast söögikorda mu enesetunne on. Samuti võiks söömise ajal söömisele keskenduda ehk olema kohal, mitte tegelema samal ajal mingi muu tegevusega. Toidule keskendudes mälume rohkem, seega omastame rohkem toitaineid. Kui toiteväärtus tõuseb, täidab see meie keha ka rohkem," selgitas Türk.

Pigem väldib Türk poolfabrikaatide ostmist nagu näiteks vorstitooted, singid, valmis salatid, valmis lihatooted.

Kui hommikul ja päeval korralikult süüa ei jõuta, ollakse õhtuks toitainete defitsiidis, sest energiat on kulutatud ning aju nõuab kiirelt suhkrut ja rasva. "Siis tekib veel ka õhtune söök, üheksa-kümne ajal näksimine teleka ees. Kuna õhtul ainevahetus aeglustub, ei jõua keha hommikuks toitu ära seedida, seepärast pole hommikul ka kõht tühi. Lisaks salvestub kehas õhtul söödud rasvarikas toit," tõi Türk välja nõiaringi, kuni ühel hetkel avastad, et kümme kilo on kuskilt juurde tulnud.