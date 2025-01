Kõrivähki põdenud Raul Vaiksoo: olen elanud kolme inimese elu

"Õpin rääkima," ütles arhitekt Raul Vaiksoo. "Eelmise aasta kevadel sõitsin Mehhikosse, olin seal päris pikalt ja seal äkki avastasin, et ei saa enam õlut juua. Neelata ei saanud, valus oli. Siis ma tundsin, et head see ei tähenda. Tulin tagasi, arstid vaatasid, et on kõrivähk."

Vaiksoo sõnul oli vähk juba kaugele läinud. "Operatsioon oli väga raske. Minu teada olin ma meelemärkuseta üheksa tundi."

Vaiksoole ehitati kunstkeel, mille jaoks lõigati tükk tuhara ja reie pealt. "Ma hakkasin oma keelt tunnetama alles paar kuud tagasi. Varem oli suu paistes ja klompis," ütles Vaiksoo. "Aga maitset tunnen sama hästi kui varem, mingit vahet ei ole. Natukene oskan juba süüa, muidu toitun voolikust. Sellepärast söön, et mingitki maitset saada, see plöga, mis voolikuga mulle sisse läheb, sellega ei ole kunagi kõht tühi."

Vaiksoo õpetab ülikoolis ka tudengeid edasi ning tõi välja, kui raske oli üliõpilastele välja hääldada sõna "kitš" (kunsti jäljendus-toim.), mille jaoks kulus vähemalt pool tundi.

Operatsioonihaav algab Vaiksoo sõnul ühe kõrva juurest ning lõpeb teise kõrva juures. "Selline tohutu vagu. Nad võtsid mul pea otsast ja õmblesid uuesti tagasi. Vanem poeg Kristofer vaatas ja ütles, et paps, pea on õige, jutt on kõik sama," muheles Vaiksoo.

Ta sai ka keemia- ja kiiritusravi. Igal hommikul sõitis bussiga haiglasse ja seisis järjekorras. "See oli sant asi, pani kõik uuesti jälle paiste, asi hakkas uuesti kõik pihta. Keemiaravi ei ole tegemise ajal üldse nii hull, aga tekitab järgmisel või ülejärgmisel päeval sellise väsimuse, et oled voodis. Aga minule eriti ei mõjunud."

Vaiksoo tõi välja, et ta magab nüüd isegi paremini kui enne. "Haiglast anti kaks aastat garantiid. Aga pärast seda, kui juhtub, siis juhtub. Mitte keegi ei tea."

"Ma olen elanud kolme inimese elu vähemalt. Olen kõike näinud elus. Ütlen ausalt, et kui minnakse, siis minnakse. Olen jumalusklik inimene, mind ei morjenda sellised asjad. Muidugi on sant, kui peaks minema," ütles Vaiksoo.