Kokk: tervislik snäkk sobib nii trenni järel kui telekast sporti nautides

Kokk Julia Anufrijeva jagas "Terevisioonis" näpunäiteid figuurisõbralike snäkkide valmistamiseks, mida pärast trenni või spordiülekandeid telekast vaadates muretult nautida. Anufrijeva käe all valmisid juustukrõpsud, dipikastmed, tervislikumad kommid ja maitsenaudingut pakkuvad snäkid.

"Juustukrõpsu saab ise kodus teha ja see koosneb ainult ühest koostisosast. Parmesani juust peenikese riiviga ära riivida, panna ahjuplaadile ja küpsetada 180 kraadi juures 11–12 minutit," juhendas Anufrijeva.

Dippimiseks võiks valmistada erinevaid kastmeid, näiteks kvaliteetse oliiviõliga tehtud pesto. "Võtke kurk, porgand ja paprika ning dippige kastme sisse. "Seesamiseemnepasta ehk tahiini ostsin poest."

"Ma olen ise viimase kaheksa kuu jooksul 11 kilo alla võtnud, kõik need toidud ja snäkid, mis siin on, see on veel väike valik, rohkem lauale ei mahtunud, on mind sel teel aidanud. Kui ma tahan midagi magusat, siis võtan tumeda šokolaadi, pekaanipähkli, datli ja teen sellest komme," sõnas Anufrijeva.

Datlist tuleb kivi välja võtta ja pekaanipähkel asemele panna. Väike võitükike ka juurde lisada, sest dattel on ikkagi magus ja süsivesik ning või aitab kehal paremini vajalikke toitaineid omastada, et veresuhkur kõrgele ei tõuseks. "Kui sul on natuke aega, sulata šokolaad vesivannil ja kasta dattel sinna sisse. Kõige peale pane külmkuivatatud või värskeid vaarikaid," lisas Anufrijeva.

Hea maitsenaudingu tekitab Anufrijeva sõnul ka selline kombo nagu dattel ja sinihallitusjuust, mille ümber on peekon.

Anufrijeva õpetas tegema avokaadosalsat, kuhu läheb lisaks avokaadole tomat, küüslauk, sibul, kvaliteetne oliiviõli, sool ja pipar. "Kõik väikesteks tükkideks lõigata ja ära segada," juhendas Anufrijeva. "Salsa saab isetehtud juustukrõpsu peale panna."