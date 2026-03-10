Loomaarst: kasside karvavahetust aitab leevendada regulaarne kammimine

Loomaarst Vanessa Viira rääkis "Terevisioonis", et kasside karvavahetust aitab veidigi leevendada kammimine ja stressi vältimine. Viira sõnul on normaalne, kui kass oksendab paar korda kuus karvapalle, aga kui loomal on sellega probleeme, saab omanik kassi karvapallide seedimisele toidulisanditega kaasa aidata.

"Kassid vahetavad karva terve aasta vältel, kevadel ja talvel on see protsess lihtsalt intensiivsem ja kestab kuu-kaks. Mingit imetilka meil ei ole, mis karvavahetuse mõne päevaga ära lõpetaks," selgitas loomaarst Vanessa Viira.

Karvavahetusele saab Viira sõnul aidata kaasa sellega, et kassi vähemalt kord nädalas kammida. "Muus osas on kõik tavaline bioloogiline protsess, millega pole midagi teha."

Iga loom ajab karva ja teeb seda pidevalt. "Kassid on hästi puhtad loomad, kes lakuvad ennast pidevalt ja selletõttu omanikud kogu aeg karvu ei näe. Karvavahetus ei ole loomal normaalne siis, kui tekivad mingid paljandlaigud, kui kass ennast tohutult lakub ja kraabib või kui on näha, et karv ei ole enam ilus, särav ja pehme, vaid takkus," tõdes loomaarst.

Kasside puhul on suur faktor ka stress. "Stressiga lasevad kassid väga palju karva lahti. Seda on näha, kui käia kassiga kliinikus või võtta kaasa reisile."

Kuna kassid lakuvad palju karva, võivad sellest tekkida karvapallid, mille nad vahel välja oksendavad. "Karvapallid võivad jääda seedesüsteemi kinni. Karvapallide väljaöökimine on normaalne, kui kass teeb seda üks-kaks korda kuus, aga kindlasti ei ole see normaalne, kui ta teeb seda iga päev või väga tihti. sel juhul peaks konsulteerima oma loomaarstiga."

Osad kassid otsivad Viira sõnul ise võimalusi, kuidas end öökima ajada. "Näiteks taimi, mida sisse süüa. Loomaarstid on lahenduseks leidnud erinevad karvapallipastad ehk toidulisandid, mida pikakarvalistele kassidele soovitame anda, need aitavad kassidel karvapallid paremini ära seedida," selgitas Viira. "On ka turjatilku, mis karva tervist hoiavad, aga enne nende andmist võiks oma loomaarstiga läbi rääkida, kas see just teie loomale sobib."

Kassid võivad end ka üle lakkuda ja põhjuseks võib olla mingi haigus. "Vahel lakuvad kassid end ka valu tõttu. Ülelakkumine kasside puhul väljendub selles, et nad lakuvadki ennast kiilakaks, näiteks kõhu või kaenla alt. See ei ole normaalne ja tuleks pöörduda loomaarsti poole."

Kahe kassi omanikuna kasutab Viira kassikarvadest lahtisaamiseks peamiselt tolmuimejat.