Loomaarst: näiliselt terve koer võib põdeda borrelioosi

Loomaarst Jaak Jõks rääkis "Huvitajas", et diagnoosib koertel borrelioosi väga sageli ning tõdes, et vahel läheb mitu aastat enne, kui haigus avastatakse, sest koer on näiliselt terve. Jõksi sõnul ei tohi koertele mõeldud puugitõrjevahendeid teistel loomadel kasutada, leitud puugid peab koeralt kindlasti eemaldama ning nakatumise vältimiseks kasutama puugipintsette.

"Puugihaigustest esineb koertel borrelioosi ja anaplasmoosi, mida olen pidanud diagnoosima vaat et iga nädal," ütles loomaarst Jaak Jõks. "Ühel koeral lihtsalt ila voolas, muidu terve taks, natuke võib-olla loid, kes käis tihti metsas. Tegin testi ja koeral oli borrelioos. Vastuvõtul käis just koer, käpad paistes, diagnoosi kinnitame reedel, aga ilmselt pikaleveninud borrelioos, neerud on juba kahjustunud, koeral on ka liigesevalu."

Jõksi sõnul on kõige levinum puugitõrjevahend koertel tilgad. "Käsimüügis saadaolevad on turjatilgad, mida on aastaid kasutatud. Samas on tulnud nüüd müüki ka tabletid, mis on samuti kuuajalise toimega. Kui neid võrrelda, siis tabletid on efektiivsemad," tõi Jõks välja.

Loomaarst on koertele tablette mitu aastat välja kirjutanud ning saanud vaid positiivset tagasiside ja koeraomanikud on kiitnud, et tablett toimib efektiivselt.

Käsimüügiravimitel on sageli puuke peletav toime. "Näiteks osadel puugirihmadel on peletav toime. Osad tilgad on üldse eeterlike õlidega, nendesse ma kahjuks päris uskuda ei saa. Mõnel võib väga tugev lõhn olla ja see võib koerale hoopis probleeme tekitada, koer hakkab ennast kratsima. Veel ekstreemsem asi on ultraheli väikesed ripatsid, neid ma ei ole kasutanud ja soovitada ei julge."

Jõksi sõnul on väga tähtis, et loomaarst või väljaõppinud apteeker soovitaks just konkreetsele koerale sobivat puugitõrjevahendit.

Lähiaja kurva näitena toob Jõks välja, et apteegist osteti tilgad, mis olid mõeldud kassidele ja tuhkrutele ning anti need siis kahele koduküülikule. "Minu poole pöörduti, sest küülikutel tekkisid krambihood. Üks komponent nendes tilkades oli aga küülikutele toksiline ja ohtlik ning tänaseks neid küülikuid enam ei ole," tõi tohter välja.

Väga ohtlik on kassile koeratilkasid panna. "Kaalukategooria on teine, siin ei saa kokku hoida. Tähtis on teada koera kaalu ja selle järgi ka tilgad osta."

Teaduskirjandus kirjutab, et 24 tundi toimub puugihaiguse siirutamine peremeesorganismi ehk koerale või kassile. "Kuna koertel on haigussümptome niivõrd vähe täheldatud võib tegemist olla ka eelmise aasta puugiga, kellelt koer on oma organismi infektsiooni saanud ja haigestub või näitab välja alles kevadel. Näiteks kui koer elab kuudis," tõdes Jõks.

Looma pealt leitud puugid tuleb kindlasti kohe ära korjata, olenemata nende suurusest. "Kindlasti tasuks kasutada spetsiaalseid puugieemalduspintsette või -haake. Muidu võib kergesti ennast nakatada, panna kasvõi kummikindad kätte," sõnas Jõks.

Suveperioodil tuleb koerale puugirohtu anda iga kuu.