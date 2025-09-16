X!

Loomaarst: kass õpib hiiri püüdma ema või mänguasjade abil

Terevisioon
Kass jäljendab peremeest
Kass jäljendab peremeest Autor/allikas: Wikimedia Commons
Terevisioon

Loomaarst Olga Sjatkovskaja rääkis "Terevisioonis", et hiire püüdmise õpetamiseks võiks kassile koju tuua hiiri meenutavaid mänguasju ja kindlasti kiita, kui kass on hiire kätte saanud.

"Instinkt hiiri püüda peaks kõikidel kassidel olemas olema," ütles Haabersti loomakliiniku peaarst Olga Sjatovskaja."Kassid, kes elavad meil kodus padja peal, pole hiirtega varem kohtunud ja kui inimene tahab saada kassi, kes hiiri püüab, peab ta võtma kassipoja, kelle ema püüdis hiiri. Ema õpetab poegi hiiri püüdma."

Üht-teist saab aga kassile õpetada ka inimene ise. "Kõige lihtsam on tuua kassile koju mänguasju, mis meenutab hiirt ja sellega mängida. Võime koju ka päris hiiri tuua. On müüt, et kui me ei anna kassile süüa, siis ta püüab hiiri. See on vale."

Kassid püüavad rotte ja isegi jäneseid. "Kui kass on saagi kätte saanud, anname talle maiust, paitame teda. Kassid saavad sellest aru."

Emane kass õpetab oma poegi. "Ka see on vale, et kui kass on steriliseeritud või kastreeritud, siis ta hiiri ei püüa," tõdes loomaarst.

Kassil peab olema võimalus ka õues käia. "Õuekassid ikkagi püüavad hiiri rohkem, padjakassid on harjunud padja peal olema ja neil on elu isegi igav," tõdes Svjatkovskaja.

"Kui hiir on mürki söönud, siis ta ilmselt kiiresti eest ära ei jookse, aga kassile meeldib just hiirt taga ajada. Seega on väga väike tõenäosus, et kass mürki söönud hiirt taga ajaks ja teda sööks. Kui kass sellise hiire aga maha murrab, aga ei söö, ei juhtu kassiga midagi. Kassi huvitab just saagi tagaajamine, mitte niivõrd söömine," tõi loomaarst välja.

Osade kasside puhul on probleemiks lindude mahamurdmine. "Kui teie kass käib väljas ja püüab linde, pange kassile kellukesega rihm kaela ja see päästab linnu," ütles loomaarst.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Katrin Viirpalu

