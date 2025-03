Tiina Toomet: koer ei nuta ka suure valu korral

Loomaarst Tiina Toomet rääkis "Terevisioonis", et kui koera käitumine või üldine olek on muutunud, tuleks minna arsti juurde, sest koerad ei nuta valuga. Arst tõdes, et lühininalised koerad on viirustele vastuvõtlikumad, aga see, kas koera nina on soe või külm, ei näita tema tervisliku seisundi kohta midagi.

"Kõige tähtsam on jälgida, kas koera käitumine on muutunud. Kui koer köhib või kõht on lahti, siis seda on lihtne märgata ja inimesed tulevad loomaga kiiresti arsti juurde. Samas kui laps on kaks õhtut köhinud või korra on kõht lahti, siis temaga ei joosta kohe arsti juurde," ütles loomaarst Tiina Toomet.

Toometi sõnul koer ei nuta valuga. "Ta võib kiljatada kui on äkiline valuhoog, aga krooniline valu, mida on nii palju vanadel koertel ja kassidel, seda nad ei näita nii ilmselgelt välja. Nad on lihtsalt kurvemad, aga inimene mõtleb, et loom on vana, ei tahagi enam joosta," selgitas Toomet.

Kui looma käitumine või üldine olek on muutunud, oleks mõistlik minna arstiga rääkima. "Kui loom ei tee oma tavalisi asju. Näiteks kui loom ei tule sulle ukse peale enam vastu või tuleb, aga läheb kohe pessa tagasi. Kui koer poeb peitu, süüa-juua ei taha, siis kohe arsti juurde," selgitas Toomet. "Sa pead oma koera tundma ja selle põhjal otsustama."

"Kui koer köhib, aga on rõõmsameelne, siis me peame selle viiruse üle elama. Mida arst saab teha, sest ega meil ei ole selle viiruse vastu mingisugust otsest ravi. Kliinikusse minnes tekitab koer juba ukse taga viirusepesa. Kui koera köha kestab kaks nädalat ja ei näita mingeid paranemismärke, võib sellest saada kopsupõletiku ning siis tuleb loomulikult arsti juurde minna. Lühininalised koerad on sellest rohkem ohustatud, neil on hingamisteed palju altimad igasugustele hädadele."

Toometi sõnul see, kas koera nina on soe või külm, ei näita tema tervisliku seisundi kohta mitte midagi. "Nina võib vabalt soe olla siis, kui koer magab. Koer võib olla väga haige ja nina on külm," tõdes Toomet.