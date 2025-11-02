Ramo Teder Puuluubi Ameerika tuurist: pea igal kontserdil oli Eurovisiooni fänne

Marko Veisson ütles, et kuigi nad annavad väga palju kontserte välismaal ning nad on kindlasti selles osas ladvikus, siis ei ole ta kindel, kas nad on enim väliskontserte andev Eesti bänd. "Duo Ruut esineb päris palju, Tommy Cash on suurelt tuuril praegu," sõnas ta ja lisas, et värskelt lõppenud Ameerika tuuri ja Ukraina kontserdi järel on neil tulemas Kesk-Euroopa ning Aasia tuur.

"Maailmamuusika välja puhul ei ole keeleline erinevus miinuseks, pigem seda just oodatakse, midagi teistmoodi, midagi sellist, mida juba ei tee tuhanded artistid kohalikus riigis nii või teisiti, popmuusikas on palju keerulisem läbi lüüa," sõnas Veisson ja mainis, et kui Ameerikas kuulavad folki just vanad hipid, siis Ukrainas oli 1500 noort. "See meeleolu, mis seal valitses ja mida me seal kogesime, oli see hetk, kus ma olin tänulik selle eest, et ma teen muusikat ja saan siin esineda."

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Ramo Teder lisas, et Ukrainas tundis ta, kuidas kõik inimesed on neist väga huvitatud. "Nad ei ole selle täiemahulise sõja ajal välismaa bände ja muusikat sinna väga saanud, seal on ikkagi ainult Ukraina oma asjad, kui seal festivalid toimuvad, seega nad kõik tahtsid meiega suhelda," selgitas ta.

Ameerika tuuri puhul üllatas Veissonit see, et rahvas tuli väga kiirelt nendega kaasa. "Esimene kontsert oli Minneapolises ühes klubis, kus oli 150 inimest ja kõik läksid tantsima." Ramo Teder lisas, et tema nägi, et istuma jäi ainult kolm inimest. "Oli ka muid kontserte, kus kohe, kui laulma hakkasid, nägid, kuidas inimesed hakkavad tantsima," ütles ta.

Teder tõi eraldi ka välja, et pea igal Ameerika kontserdil oli ka Eurovisiooni fänne. "Ameerikas on Eurovisioon kuulus," tõdes ta.