Puuluup: dokfilmi režissöör ootas, et meie bänd laiali läheks

Puuluubi muusik Marko Veisson rääkis "Ringvaates", et talle väga meeldis, kui režissöör Taavi Arus nendega igal pool kaasas käis, sest kaameramees tõstis kõvasti nende autoriteeti teiste bändide hulgas. Muusik Ramo Tederi sõnul oli režissööri ainus probleem, et filmis pole draamat ja ootas, et nende bänd laiali läheks.

"See oli üks periood meie elus ja sellega jõudis ära harjuda," kommenteeris Puuluubi liige muusik Ramo Teder aega, mil režissöör Taavi Arus koos kaameraga nendega sageli kaasas käis, filmides muusikadokki "Puuluup - kaablid autos veel".

"Mina olen selle filmi pärast päris elevil, isegi närveerin," sõnas Puuluubi liige muusik Marko Veisson. "Kui sa teed bändi, siis kontrollid enda arvates mingil määral seda, missugune su kuvand avalikkuse ees on ja peaksid nagu ise otsustama, mida sa teed ja kes sa oled. Aga järsku keegi teine, režissöör monteerimislaua taga paneb sind mingisse konteksti, mida sa ei kontrolli ja sa ei tea, mida inimesed sellest välja loevad."

Oma bändikaaslast iseloomustades ütles Veisson, et Teder on väga heatahtlik inimene, väga hea lastetoaga, viisakas ja samal ajal suudab olla vaba ning spontaanne.

"Marko on väga põhjalik, tark, suure süvenemisoskusega autoritaarne inimene. Kui on mingid variandid ja meie käest küsitakse, mida teha, siis kõik ikkagi küsivad Marko, mitte minu käest," muheles Teder.

Tederi sõnul on nad nagu vana abielupaar, kes omavahel on mõnikord ka tülis. "Tülitseme suvaliste asjade pärast," nentis Teder.

"Need on enamasti väikesed asjad, millega sa oled juba ära hakanud harjuma." lisas Veisson.

Veisson meenutas, et filmi režissöör Taavi Arus küsis ka nende käest, et räägi Ramo kohta midagi head ja halba. "No midagi pidi siis punnitama, aga filmi pani ainult selle halva."

Tederi sõnul pidi filmitegemine vahepeal lausa pooleli jääma, sest mingit draamat ei olnud, kõik oli liiga hästi. "Režissöör ootas, millal me lahku ja laiali lähme," tõdes Teder.

"Ma olen nii edev inimene, sa ei kujuta ette kui tore on minna seltskonda, teiste muusikute juurde lava taha kuskil välismaal, kui sul on kaasas kaameramees ja suure mikriga helirežissöör. Mõtlesime, et kui filmitegemine läbi saab, siis palkame mõne sõbra, kes tühja mikrofoniga meil lihtsalt kaasas käib. See annab autoriteeti kõvasti juurde," muheles Veisson.