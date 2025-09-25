Ramo Teder: rajud esinemised on jätnud jälje mu lemmikpillile

Ramo Teder rääkis Vikerraadios, et Puuluup on esinenud 30 erinevas riigis, praegu tuuritavad USA-s ja aasta lõpus lähevad Aasia tuurile. Tederi sõnul on rajude esinemiste tagajärjel tema esinemispilli kaane sisse tekkinud pragu, mida ta käib soome kuulsa pillimeistri juures aeg-ajalt liimimas, sest oma lemmikpilli ta välja vahetada ei raatsi.

"Ameerikas oleme varem ka tuuritanud. Kolm aastat tagasi oli väike tuur ja poolteist aastat tagasi esinesime ühel festivalil. Sel korral kestab tuur kolm nädalat," selgitas Puuluubi muusik Ramo Teder. "Esimene kontsert on Minneapolises ja lõpetame Seattle`is. Kokku on seal 15 kontsert."

Puuluup on esinenud 30 erinevas riigis. "Vahet ei ole, mis riigis sa esined. Vahe on selles, mis inimesed kohale tulevad ja kus sündmus toimub, mis kontseptsiooniga on üritus. Selle järgi muudame natuke ka kava, kas on rohkem istumise üritus või tahetakse tantsida."

Pärast Ameerika tuuri läheb Puuluup Ukrainasse, Kiievisse. "Siis lähme Tšehhi, Poola, Prantsusmaale, aasta lõpus oleme Aasia tuuril, Jaapanis, Taiwanis, Hong Kongis. Kõik tänu meie kallile agendile Juliana Voložile, kelle all on peale meie veel Mari Kalkun, enne oli ka Trad.Attack!, nüüd on Sandra Sillamaa uus projekt Sadu," tõi Teder välja. "Meile meeldib reisida."

Sageli tuleb reisidel ette, et on vaja oma pilli tutvustada. "Vahetevahel teeme ka pilli töötubasid. On olnud juhuseid, kus sõidame öösel hotelli, äratame hotelli valvuri üles, ja selle aja jooksul, kui Marko läheb autot parkima suudan, ma valvurile juba pilli töötoa teha," meenutas Teder.

Hiiu kandleid meisterdatakse peamiselt Eestis ja Soomes, aga ka Rootsis. "Poogna jõhvid lähevad kiiremini katki kui pill. Meil on paar üsna raju lugu lavalises esituses ja mu esinemispilli kaane sisse on tekkinud väike pragu. Käisin just Rauno Esa Niemineni, kelle pillidel me mängime, juures pilli liimimas. Tema on Soome pillimeister, kes on teinud doktorikraadi selle pilli ehitamisest," sõnas muusik.

"Mul on küll mitu pilli ja võiksin võtta ka teise pilli enda esinemispilliks, aga kõik nüansid on mu põhilise esinemispilliga nii käpas, et ma ei taha seda välja vahetada," nentis Teder. "Tagavarapille meil tuuril kaasas ei ole, on küll keeled ja poognad tagavaraks kaasas."

Lennureisidel võtavad nad pillid salongi kaasa. "Pill ise mahub täpselt käsipagasi mõõtu, aga kuna kohver on viis sentimeetrit pikem, siis me tavaliselt saame ilusti sellega lennukile, aga üks kord Ryanairis pidime ka trahvi maksma," meenutas Teder.