Mõisamaa: kutsusime muusikud appi, et rohkem mehi varjupaikadesse tuua

Varjupaikade MTÜ esindaja Anni-Anete Mõisamaa rääkis saates "R2 Päev", et kuna loomakaitsevaldkonnas on kõige aktiivsemad naised, siis tahtsid nad Eesti meesartistide kaudu tuua valdkonna juurde rohkem mehi. Mõisamaa sõnul oli huvitav kuulata lugusid, kuidas loomad artistide ellu on jõudnud ja aidanud neil elukvaliteeti parandada.

"Pole ju mingi uudis, et loomakaitsevaldkonnas on tugevamalt esindatud naised. Vabatahtlikud ja varjupaikade töötajad on enamjaolt naised ja ka loomade võtjad ja varjupaikade külastajad on naised," ütles Varjupaikade MTÜ esindaja Anni-Anete Mõisamaa.

Mõisamaa sõnul mõeldi, kuidas mehi saaks rohkem kõnetada ja nii tuli mõte koondada kokku andekad eesti muusikud, kes on ka hästi suured loomasõbrad. "Organiseerisime pildistamise, kus artistid meie koduootel kassidega üles astusid ja läbi nende püüame kõnetada ka teisi meesterahvaid, et nad leiaksid tee varjupaika ja võtaksid endale kassi," selgitas Mõisamaa.

Muusikute kõnetamine oli väga lihtne ja kõik, kelle poole pöörduti, olid kohe nõus. Kampaanias astuvad üles Jaagup Kreem, Joosep Järvesaar, Ollie, Indrek Raadik ja Robert Linna.

Mõisamaa sõnul oli väga huvitav kuulata ka lugusid, kuidas on loomad nende ellu jõudnud ja aidanud nende elukvaliteeti parandada.

"Meie hoole all viibib loom ja ootab uut kodu keskmiselt kolm kuud. Kassipojad saavad kiiremini koju. Tihti juhtub nii, et ühele kassipojale on 50 huvilist. Kauem ootavad kodu just täiskasvanud loomad," sõnas Mõisamaa.

"Meil on kohalike omavalitsustega leping, et esimesed 14 päeva toetavad nemad looma ülevalpidamist varjupaigas, aga 15 päevast alates hakkame tegutsema ainult annetajate toel," tõi Mõisamaa välja.

Hetkel on varjupaigas kodu ootel üle 500 kassi. "Koeri on vaid 20," lisas Mõisamaa.

Mõisamaa sõnul rääkis Joosep Järvesaar, et tema kass jõudis tema juurde just sel ajahetkel, mil tal seda kõige rohkem oma elus vaja oli. "Oma isiklikust kogemusest võin ka öelda, et loomad mõjuvad meile nii teraapiliselt ja ei ole lihtsalt nunnud lemmikloomad, vaid võivad meie elukvaliteeti väga suurel määral parandada. Ka uuringud ütlevad, et lemmiklooma omanikud on tervemad ja õnnelikumad inimesed," nentis Mõisamaa.