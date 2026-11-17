Nami-Nami perenaine Pille Petersoo valmistas "Terevisioonis" kohupiimast, piparkoogist ja šokolaadist piparkoogikohukese ja nentis, et selle tegemine mingeid erilisi oskusi ei nõua. Petersoo sõnul annab maiusele mõnusa maitsenüansi apelsinine jõhvikas tuhksuhkrus.

"Ma seda kõige populaarsemat piparkoogikohukest täna ei tee, sest selleks oleks tarvis tihkemat pehmet piparkooki plaadina, sinna peale siis sama paks kiht kohupiimakreemi, lasta taheneda, lõigata kangideks ja kasta glasuuri sisse," ütles Nami-Nami perenaine Pille Petersoo.

Petersoo segas paksu kohupiima, piparkoogipuru ja vanillisuhkru. "On kolm põhikomponenti: piparkook, kohupiim ja šokolaad. Kohupiima maitsestad oma soovi järgi. Kõige suurem nikerdamine ongi glasuuri osa ja et ei oleks liiga magus, panin sisse ka apelsinise jõhvika tuhksuhkrus."

Apelsiniste jõhvikate tegemiseks leotas ta jõhvikaid ööpäev apelsinimahlas ja veeretas tuhksuhkrus.

Jäätisekulbi abil võttis Petersoo väikese portsu jõhvikaga kohupiimakreemi, surus sinna peale piparkoogi ja kattis selle sulatatud šokolaadiga. "Jäätisekulpi jõnksutades saab kohupiimakreemi palli kulbist kenasti kätte," juhendas Petersoo.

Kohukese võib teha ka hamburgeri kujulise, kus kohupiimakreem on kahe piparkoogi vahel. "Ideaalis võiks enne šokolaadiga glasuurimist panna pallikesed külmkappi tahenema," tõdes Petersoo.

"Piparkook maitseb imehästi ka sinihallitusjuustu ja viinamarja või viigimarjaga," nentis Petersoo. "Tükike hurmaad sobib ka väga hästi, see on hästi jõulune amps."