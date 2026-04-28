Petersoo: kalli ja maitsva spargli saab toidus otsast lõpuni ära kasutada

Nami-Nami perenaine Pille Petersoo rääkis "Terevisioonis", et kuna spargel on nii kallis ja nii maitsev, võiks selle otsast lõpuni ära süüa ning pakkus välja kolm maitsvat rooga - hapuoblikaga sparglisupi, röstitud spargli salati ja sparglipiruka.

"Kui sa ise kasvatad, on väga mõnus sparglit lihtsalt peenra pealt murda ja niisama toorelt süüa," sõnas Nami-Nami perenaine Pille Petersoo. "Eesti spargel tuleb mai keskel-mai lõpus, oleneb kevadest."

Stuudiosse oli Petersoo kaasa võtnud kolm maitsvat rooga, mida sparglist teha saab. "Hästi lihtne pirukas. Pärmi-lehttainas võiga, hea maitsekas juust ja peal klassikaline muna-vahukoore segu, mis on maitsestatud soola, pipra ja muskaadiga. Taina valasin vormi ja peale panin sparglivarred. Spargli kupatasin eelnevalt kergelt, umbes 30 sekundit soolakas vees ja jahutasin kohe külma vee all ära, et roheline värv säiliks ja siis küpsetasin piruka ahjus."

Spargli varre puhul tuleb leida see koht, kus ots kergelt nõksudes murdub, aga varrejuppe ei tohiks ära visata, sest neist saab eelroaks väga maitsva supi.

"Eelnevalt käisin köögiviljakoorijaga sparglivarred kergelt üle, et jääks eriti mahlane ja mõnus. Kui spargli otsad on väga jämedad, tuleks kindlasti koorida. Kui otse peenrast võtad, siis pole vaja," nentis Petersoo.

Petersoo tegi röstitud spargli salati, mis maitseb hästi nii soojalt kui külmalt. "Sparglivarred murdsin pooleks, panin peale soola, natuke oliiviõli ja hakitud küüslauku ja röstisin ahjus ära. Varte peale läheb vinegrettkaste oliiviõlist, veiniäädikast, sidrunimahlast, soolast, piprast ja estragonist, natuke sinepit ka," juhendas Petersoo.

Spargel on Petersoo sõnul kallis ja isegi siis, kui sa seda oma aiast saad, on seda väga kahju ära visata.

"Seepärast pole mõtet sparglivarre juppe ja koori, mida sa piruka ja salati sisse panna ei tahtnud, ära visata, vaid teha nendest eelroaks maitsev supp. Panin jupid samasse sparglikeeduvette, kus ma enne sparglit keetsin, muidugi võib ka puljongit võtta, keetsin umbes kümme minutit ja hõõrusin läbi sõela. Praegu on aias valmis ka hapuoblikas, selle võib ribadeks lõigata ja ka supi sisse visata," juhendas Petersoo. "Kui sa teed supi korralikest sparglitest, mitte juppidest, siis jääb supp tummisem, sest siis sa ei pea seda läbi sõela hõõruma. Supile võib lisada ka törtsu rõõska koort või toorjuustu või kreeka jogurtit. Eestlastele meeldivad ka sulajuustud ehk midagi, mis teeks supi veel tummisemaks."

"Ükski asi ei maitse halvasti, kui see on ahjus üleküpsetatud natukese juustuga," muheles Petersoo.