X!

Haldi: mind köidab muusika pöörasus ja elujanu

Terevisioon
Foto: Ken Mürk/ERR
Terevisioon

Muusik Haldi Välimäe rääkis "Terevisioonis", et muusika on tema jaoks kõige loomulikum viis oma mõtteid ja tundeid kirja panna. Haldi sõnul tal suur kirg portugali- ja hispaaniakeelse muusika vastu, sest teda köidab selle muusika pöörasus, lõbu ja elujanu.

"Muusikaliselt on mu uus plaat väga mänglev ja 1970. aastate Brasiilia rütmidel seiklev. Albumil on kaasa löönud 15 muusikut," ütles muusik Haldi Välimäe, kellel ilmus mõni aeg tagasi album "Safiir", mis on pühendatud tema väikesele pojale.

Haldi on enda sõnul olnud kogu elu analüüsija ja filosofeerija. "Minu jaoks on muusika kõige loomulikum viis oma mõtteid ja tundeid kirja panna. Kui me ise oma kultuuri üleval ei hoia ega sellest räägi, siis kes teine seda teeb," tõdes muusik.

Plaadil olev lugu "Väiksele Haldile" on kirjutaud viis aastat tagasi. "Kui see lugu sündis, siis selle meloodia oli nii ilus, et mulle tundus nagu see võiks olla kirjutatud ühele väikesele inimesele. Kirjutasingi loo väiksele iseendale ja selle põhiline sõnum on see, et elus võib kõike juhtuda, aga maailm on alati sinu vastu tegelikult hea. Kui sa ise oled hea, siis küll see maailm ka sind kätel kannab."

"Mul on aastaid olnud suur kirg portugalikeelse ja hispaaniakeelse muusika suunas ja kuidagi mind köidab selle muusika pöörasus, lõbu ja elujanu," nentis Haldi, kes on muusikat loonud juba üle kümne aasta.

"Suavemente"

"Hallid on majad"

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", saatejuhid Martha-Beryl Grauberg ja Margus Saar

Samal teemal

eesti laul alustab

Tule kohale!

EESTI RAADIO

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

15.11

Toitumisnõustaja Liis Orav: pikaealisuse kontekstis on kõrge valgusisaldus kõige olulisem

15.11

Esimese Aasia Eurovisiooni võitis Filipiinide esindaja Carmelle

15.11

Ike Volkov Kukerpillide tänutuurist: sellist tuuri me enam rohkem ei tee

15.11

ETV2 teemaõhtu on pühendatud 90. sünnipäeva tähistavale Ants Üleojale

12:18

Kaalulangetuse psühholoog: suurim probleem asub taldrikust väljaspool

15.11

Vaimse tervise ekspert Erik Rüütel: pettuste vältimiseks tuleb endas kasvatada kriitilist mõtlemist

14.11

Kaidi Klein: tervislikult ja õnnelikult elamine on otsekui täiskohaga töö

10:07

Erki Pärnoja: kui oled milleski andekas, on kohustus sellega edasi tegeleda

13.11

Mikk Saar: kaua aega kartsin üksinda kitarriga laval esineda

13.11

Pääru Oja: ma meenutan lavakunstikooli katseid suure vastumeelsusega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo