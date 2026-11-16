Haldi: mind köidab muusika pöörasus ja elujanu

Muusik Haldi Välimäe rääkis "Terevisioonis", et muusika on tema jaoks kõige loomulikum viis oma mõtteid ja tundeid kirja panna. Haldi sõnul tal suur kirg portugali- ja hispaaniakeelse muusika vastu, sest teda köidab selle muusika pöörasus, lõbu ja elujanu.

"Muusikaliselt on mu uus plaat väga mänglev ja 1970. aastate Brasiilia rütmidel seiklev. Albumil on kaasa löönud 15 muusikut," ütles muusik Haldi Välimäe, kellel ilmus mõni aeg tagasi album "Safiir", mis on pühendatud tema väikesele pojale.

Haldi on enda sõnul olnud kogu elu analüüsija ja filosofeerija. "Minu jaoks on muusika kõige loomulikum viis oma mõtteid ja tundeid kirja panna. Kui me ise oma kultuuri üleval ei hoia ega sellest räägi, siis kes teine seda teeb," tõdes muusik.

Plaadil olev lugu "Väiksele Haldile" on kirjutaud viis aastat tagasi. "Kui see lugu sündis, siis selle meloodia oli nii ilus, et mulle tundus nagu see võiks olla kirjutatud ühele väikesele inimesele. Kirjutasingi loo väiksele iseendale ja selle põhiline sõnum on see, et elus võib kõike juhtuda, aga maailm on alati sinu vastu tegelikult hea. Kui sa ise oled hea, siis küll see maailm ka sind kätel kannab."

"Mul on aastaid olnud suur kirg portugalikeelse ja hispaaniakeelse muusika suunas ja kuidagi mind köidab selle muusika pöörasus, lõbu ja elujanu," nentis Haldi, kes on muusikat loonud juba üle kümne aasta.

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