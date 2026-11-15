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ETV2 teemaõhtu on pühendatud 90. sünnipäeva tähistavale Ants Üleojale

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Ants Üleoja
Ants Üleoja Autor/allikas: ERR
Tele

19. novembril tähistab koorijuht Ants Üleoja 90. sünnipäeva. Sel puhul toob ETV2 15. novembril vaatajate ette terve rea erisaateid.

"Raske amet. Ants Üleoja" (1986)
ETV2 eetris 15. novembril kell 19.35

Kohustus ja kutsumus, vaev ja huvi - need on seosed, mille üle mõlgutab mõtteid tolle raske ameti väärikas kandja, taustaks videofragmendid argipäevist ja piduhetkedest. Režissöör Maie Kivita.

"Üks koorilaul: Nokturn" (2016)
ETV2 eetris 15. novembril kell 20.10

Tuudur Vettiku ja Kersti Merilaasi laulu "Nokturn" esitab Tallinna Kammerkoor, jutustab koorijuht Ants Üleoja. Dirigent Ants Üleoja.

"Unistuste puu" (2006)
ETV2 eetris 15. novembril kell 20.15

Maailm on täis juhuseid ja ettemääratust. Mis hetkel üks neist meie elukäiku juhib, võime vaid tagantjärele otsustada. Samuti ei oska me ette aimata, kas unistused ühel päeval tõeks saavad või jäävadki nad vaid kujutelmadena meie meeltesse. Kus kasvab unistuste puu ja kas ta on üldse olemas? Neil ja mõnedel teistel, ehk natukene reaalsematel teemadel mõtiskleb Ants Üleoja. Režissöör Ülle Õun, toimetaja Kaia Lattikas, produtsent Margit Ossipova.

"Suvenaabrid: Avinurme" (2015)
ETV2 eetris 15. novembril kell 20.35

Ida-Virumaal, Avinurme Elulaadikeskuse õuel seisavad vastamisi Avinurme ja Tudulinna. Avinurme koor läheb kindla peale välja ja laulab koos oma kandi tüdruku Dagmar Ojaga, kes on omakorda appi võtnud Kaire Vilgatsi. Tudulinna esindab Oonurme koor, kelle ees on armastatud dirigent Ants Üleoja ja kelle mentoriks on Gerli. Laulda nad oskavad, aga millised on nende teadmised naabervallast, saame teada Jüri abiga. Peale kõige muu loositakse viimases saates välja ka suured auhinnad. Toimetajad Piret Jürman ja Reet Linna, režissöör Sten Lukas, produtsent Valdur Sepp.

"Eesti kalendrilaulud" (1973)
ETV2 eetris 15. novembril kell 21.30

Filmi aluseks on neli osa Veljo Tormise kooritsüklist "Eesti kalendrilaulud": Mardilaulud, Kiigelaulud, Kadrilaulud, Jaanilaulud. Tekst rahvaluule. Liikumise seadis Helju Mikkel, esitavad Teaduste Akadeemia Naiskoor, dirigent Arvo Ratassepp, Teaduste Akadeemia Meeskoor, dirigent Arvo Ratassepp, Televisiooni ja Raadio Segakoor, dirigent Ants Üleoja. Teksti loeb Ants Lauter.

"Tuljak. XXVI laulupidu. Aja puudutus. Puudutuse aeg" (2014)
ETV2 eetris 15. novembril kell 22.10

1897. aastal kirjutas Miina Härma segakoorilaulu "Tuljak", sõnad advokaat, harrastuskirjanik ning koorilaulja Karl Ferdinand Karlsonilt. Suurele lavale jõudis see IX laulupeol 1928. aastal ühendkooride kavas. Juhatab Ants Üleoja.

"Rahvakunstnikud: Kuno Areng ja Ants Üleoja" (1984)
ETV2 eetris 15. novembril kell 22.15

Kuno Arengu ja Ants Üleoja loometeed tutvustav saade.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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