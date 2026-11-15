Ike Volkov Kukerpillide tänutuurist: sellist tuuri me enam rohkem ei tee

Poolteist aastat on ansamblis kaasa löönud ka Allan Jakobi, kellelt küsiti, et kas sa oled kahe tunni pärast vaba. "Ma sattusin olema kahe tunni pärast vaba," ütles ta. Jakobi võttis üle 35 aastat bändis kaasa löönud Arne Haasma koha, kellel läks tervis kehvaks ja polnud võimalik enam akordioni mängida.

Tuleva aasta kevadel võtab Kukerpillid ette suure tänutuuri. Bändiliige Toomas Kõrvits rõhutas, et see on suur tänukummarud Eesti rahvale, kes aidanud neil vastu pidada. "Me külastame kõiki maakondi, ei ole Valga kehvem või Haapsalu parem, igas maakonnas toimub üks kontsert," ütles Kukerpillide liige Ike Volkov ja mainis, et kokku annavad nad 15 kontserti. "Igas maakonnas esineb meiega ka üks kohalik superstaar, viimaseks kontserdiks Alexela kontserdimajja tulevad kõik need kohalikud tegijad kokku."

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Mahuka kontserttuuri annavad nad vähem kui kuu ajaga. "Tuuriks valmistume nii, et käime trennis ja tõstame hantleid, meie vanuses peab käima," selgitas Volkov ja mainis, et alkohol on nende jaoks minevik. "On metsajooks, hantlid, vitamiinid ja tervisetee." Väga hea trenn on Volkovi sõnul ka puude lõhkumine. "Mul on isegi kaks kirvest ja saag," kinnitas ta ja mainis, et puudega saab kolm korda sooja. "Kõigepealt saed puid, siis lõhud puid ja siis tassid puid."

Tänutuuri pealkiri on "Veel viimne kord", aga see ei tähenda Ike Volkovi sõnul, et bänd hakkaks tegevust lõpetama. "See tähendab, et sellist tuuri ei ole rohkem, see tuur oli isegi üleliia ambitsioonikas, aga pidime leppima, sest meie lugupidamine Eesti rahva vastu on niivõrd suur, aga tõesti, sellist tuuri enam ei tule."

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Ega pillimehe elu ei ole kerge, eriti noortele tuleb anda vihje, et iga pidu saab ükskord otsa, midagi ei ole teha, meil on sellesmõttes vedanud, et me alustasime õigel ajal ja õiges kohas, vajadus on kulgenud siiamaani, sest kui käime mängimas, siis tulevad inimesed ja räägivad, kuidas nad juba viie-aastaselt hakkasid meid kuulama, see on minule ja meile kõigile rõõm, et me oleme täitnud oma ülesande ja leidnud koha Eesti kultuuris," nentis Toomas Kõrvits.

Saates esitasid Kukerpillid ka loo "Pillimehe elu":