Haldi: ma ei taha olla muusik, kelle looming kedagi ükskõikseks jätab

Laulja Haldi Välimäe rääkis saates "Hommik Anuga", et Marju Kuut on inspireerinud teda olema muusik, kes ei jätagi kedagi külmaks. "Sa kas vaimustad inimesi või sa ei meeldi neile, aga mitte, et sa jätad kedagi ükskõikseks," sõnas ta.

Kuu aega tagasi nägi ilmavalgus Välimäe esimene laps, poeg Theodor. Muusika saatis värsket ilmakodanikku juba enne sündi. "Väike Theodor on üldse olnud kogu aeg muusika sees, ka siis kui ta oli kõhus. Ta oli 30 kontserti minuga kaasas," lausus Välimäe.

Tema sõnul on huvitav näha, kuidas laps muusikale reageerib. Esimest korda laulis ema pojale kohe pärast sündi. "Ta sündis keisrilõikega. Kui ta mulle pärast kõhust välja võtmist näkku pandi, laulsin talle kohe. Ja kohe oli vaikus. Täielik rahunemine," meenutas ta.

Värske ilmakodaniku kõrval ei ole Välimäe tööd jätnud. Veebruaris möödub 80 aastat laulja Marju Kuudi sünnist. Sel puhul on valmis saanud uus kogumikalbum "Üksi, kuid vabana", mida Välimäe koos oma bändi, Vaiko Epliku ja erikülalistega detsembri lõpus üle Eesti esitab.

Välimäe rääkis, et kogumiku teeb eriliseks, et 2022. aastal meie seast lahkunud Kuut oli alguses selle loomise juures.

"Siin plaadil on peal sellised lood, mille Marju ise välja valis. Ma usun, et nii mõnelegi eestlasele on kuhugi ajusoppi jäänud see tunne, et Marjule ei meeldinud need lood, mida ta siin nõukogude Eestis oli salvestanud. Päris nii see tegelikult ei ole. Ka ühes intervjuus on ta ise väitnud, et lood ise olid imeilusad, nende lugude vastu ei ole tal midagi, orkestreeringud ja meloodiad olid kõik väga kaunid. Aga kuna tolle aja tehnilise võimekuse tõttu oli võimalik lindistada võib-olla kaks korda, siis tema jaoks oli tema esitustes nii palju vigu, et ta ei suutnud neid lugusid enam hiljem kuulata. Ja tõsi, "Raagus sõnu" ta lihtsalt ei jaksanud lõpuks enam laulda," avas ta.

Kuigi Kuut ei pälvinud nõukogude ajal sellist publiku armastust nagu mitmed tema põlvkonnakaaslased, näeb Välimäe, et Kuut on ajas üha rohkem eestlastele südamesse pugenud.

"Nii palju kui ma olen tagantjärele kuulnud, siis tollel ajal ikkagi suur osa rahvast ei pidanud tema laulmist kõige kaunimaks. Ilmselt oli asi improvisatsioonilisuses ja selles julguses oma häälega mängida. Ta oli teistmoodi, ta ei olnud korrektne. Aga nüüd on ta tagantjärele leidnud koha suures osas Eesti kuulaja südames.," rääkis ta.

Kuigi Välimäel ei õnnestunud Kuudiga kohtuda, on ta tema kohta väga palju uurinud ja lugusid kuulnud. Inimesena oli Kuut olnud väga kõva karakter.

"Mõnel määral konfliktne, mis on selles mõttes äge, et kui me räägime üleüldiselt muusikutest, siis see on miski, mis Marju Kuudi puhul on mind üldiselt ka inspireerinud olema selline muusik, et kas sa vaimustad inimesi või sa ei meeldi neile, aga mitte, et sa jätad kedagi ükskõikseks. Marju Kuudiga oli täpselt sama," lausus Välimäe.

Peagi lõppev aasta on Välimäe elus muu hulgas ka enda loomingu vallas viljakas ja mitmekesine olnud. Juulis toimunud üldlaulupeol kõlas lastekooride esituses tema ja Aare Külama loodud laul "Oma mõtete mets". 2019. aastal tantsiti tema loo "Raba" järgi tantsupeol.

Muusikus sõnul on oma loomingu laulu- ja tantsupeol kuulmine võimas tunne, mis muudab väga alandlikuks.

"See ei ole pai sinu egole, mida võib juhtuda muudel juhtudel, kui sa õnnestud kuskil. Vastupidi, see tekitab elu ees alandlikkust. Tohutult suur tänulikkus, et kuidas selline asi juhtus," kirjeldas ta toonaseid emotsioone,

Suve alguses tegi ta koos oma ansambliga Flamingod koostööd Michael Jacksoni pikaaegse kaasteelise Alan Prateriga, kellega koos anti välja uus versioon laulust "Õite aeg". Prateriga ristus Välimäe tee kevadel toimunud Tallinn Music Weekil Funk Embassy laulukirjutajate laagris. "Juba esimesel päeval klappis meil kohe sekundi pealt," rõõmustas muusik.

***

"Mind veel ei ole"