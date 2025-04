Haldi Välimäe: akustilises võtmes on häälel rohkem ruumi

Muusik Haldi Välimäe rääkis "Terevisioonis", et kümneliikmelisest ansamblist Haldi & ans Flamingo saab vahepeal duo ning tõdes, et akustilises võtmes on häälel rohkem ruumi. Kitarrist Mattias Tirmaste sõnul tuleb muusika tõeline ilu välja siis, kui kõik välgud ja paugud ümbert ära võtta ning lugu ikka toimib.

"Kuna ansambel Haldi & ans Flamingo on kümneliikmeline, siis igale lavale me ära ei mahu ja mitmed meie fännid on palunud, et kas tuleksite meile vastu ja teeksite koosseisu näiteks viieliikmeliseks, aga pole mõtet souli ja funki teha nii, et me võtame ära näiteks trompeti või flöödi või perkussiooni või taustalauljad, sest see ei toimi niimoodi," selgitas laulja Haldi Välimäe.

Ühe konkreetse peo raames proovis Välimäe koos kitarrist Mattias Tirmastega seada esikalbumi "Õige aeg" hitid akustilisse varianti. "See toimis niivõrd kaunilt ja me taipasime, et kui on suur bänd, on tohutu energia ja ongi pidu ja tants, aga kui me teeme kahekesi, siis tulevad hoopis mingid muud tahud," lisas Välimäe.

"Tore on teistmoodi ka teha, väiksemas koosseisus sama energiat saavutada mida kümneliikmelise ansambliga, on võimatu. Kahekesi saame seda teha hoopis teises võtmes" lisas Tirmaste.

Ühe olulise aspektina tõi Välimäe välja asjaolu, et enamik lugusid, mida nad duona esitavad, ongi tema enda ja Tirmaste kirjutatud "Neid lugusid taas ümber seada on väga põnev. Ma ise tunnen seda, et mul lauljana on teistmoodi võimalus oma häälega publikuni jõuda, kui ei ole kaheksat instrumenti laval. Häälel on rohkem ruumi, see on intiimsem ja publik jõuab rohkem laulu tekstile keskenduda," tõdes Välimäe.

Tirmaste sõnul on nad püüdnud neid lugusid ka nii kirjutada, et need toimiksid igas võtmes. "Kui võtta kõik välgud ja paugud ära, jätta ainult harmoonia ja laul, ning kui siis ka lugu toimib, peaks see olema hea laul. Vaiko Eplik minu meelest ütles seda," täpsustas Tirmaste.

30. aprillil toimub Telliskivis, Erinevate Tubade Klubis nende esimene duo-kontsert.

Haldi & ans Flamingo Duo "Meile kahele"

Haldi & ans Flamingo Duo "Elize"